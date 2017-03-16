Олимпик подтвердил подписание Жураховского

В команде «Олимпик» еще одно пополнение – контракт с донецким клубом подписал полузащитники Игорь Жураховский. Бывший футболист «Кубани» перебрался в украинскую команду на правах свободного агента и заключили двухлетние соглашение.

22-летний опорный полузащитник Игорь Жураховский родился в Киеве, воспитанник столичной ДЮСШ-15. Выступал в составе запорожского «Металлурга», а последним клубом хавбека была краснодарская «Кубань». В составе молодежной сборной Украины провел 4 матча и забил один гол. В украинской Премьер-лиге Игорь провел 37 матчей и забил один гол. В «Олимпике» Жураховский будет выступать под номером 25.