Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы блестяще играли во втором тайме»

Но команда забыла сделать то же самое в тайме первом, считает наставник «Манчестер Сити»

  • 16.03.2017 07:36
  • 871 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями о поражении от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылете «горожан» из турнира.

«Мы блестяще играли во втором тайме, но забыли сделать то же в первом. После перерыва были лучше соперника, но этого не хватило.

Мы станем лучше, но это сложный турнир. Иногда надо показывать особенную игру или чтобы тебе повезло. Сегодня этого не было», – считает Гвардиола.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.