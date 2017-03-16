Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы блестяще играли во втором тайме»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями о поражении от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылете «горожан» из турнира.

«Мы блестяще играли во втором тайме, но забыли сделать то же в первом. После перерыва были лучше соперника, но этого не хватило.

Мы станем лучше, но это сложный турнир. Иногда надо показывать особенную игру или чтобы тебе повезло. Сегодня этого не было», – считает Гвардиола.