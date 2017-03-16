Джон СТОУНЗ: «Мы играли спустя рукава»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал поражение от «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылет своей команды из турнира.
«Мы играли спустя рукава. В первом тайме даже и близко не показали свой уровень. Потом пытались это исправить, но подвели плохая реализация у чужих ворот и потеря концентрации у своих.
Во втором тайме мы нащупали свою игру и должны были забивать больше. Это тяжелое поражение. Нам нужно было выложиться и выйти в следующий раунд, но не получилось», – отметил Стоунз.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.