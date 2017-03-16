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Джон СТОУНЗ: «Мы играли спустя рукава»

Футболист «Манчестер Сити» прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов

  • 16.03.2017 07:27
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dailymail.co.uk. Джон Стоунз
© dailymail.co.uk. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал поражение от «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылет своей команды из турнира.

«Мы играли спустя рукава. В первом тайме даже и близко не показали свой уровень. Потом пытались это исправить, но подвели плохая реализация у чужих ворот и потеря концентрации у своих.

Во втором тайме мы нащупали свою игру и должны были забивать больше. Это тяжелое поражение. Нам нужно было выложиться и выйти в следующий раунд, но не получилось», – отметил Стоунз.

Источник — УЕФА

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