Какие ставки на футбол нравятся украинцам?

Ни для кого не секрет, что футбол является наиболее популярным видом спорта во всём мире. «Игра миллионов» - это, возможно, слишком мелко для него. Игра миллиардов – вот подходящий термин. В мире насчитывается свыше 3 миллиардов его поклонников. Многие футболисты являются и самыми высокооплачиваемыми спортсменами в мире.

Футбол - это не только самый зрелищный, но и самый народный вид спорта, ведь играть в него могут все. Поэтому даже не нужно объяснять, почему соккер (как его называют американцы) так привлекает людей.

И в Украине футбол – это спорт «номер один». Причём не только с точки зрения обычной поддержки команд, спортсменов. В мире ставок он также – наиболее популярный вид спорта. И многие болельщики, которым еще не доводилось делать прогнозы на результаты футбольных матчей, всё чаще задаются вопросом: «А сколько бы я выиграл, если бы поставил?».

На что же делают ставки украинцы? Помочь ответить на вопрос может государственная лицензированная лотерея тото « Фортуна Live », которая имеет один из лучших сервисов для приёма ставок на спорт в Украине www.fortunalive.com.ua

Проанализировав весь украинский рынок, эксперты « Фортуны Live » сделали вывод, что на футбол приходится более 65% всех ставок. Если рассматривать, какие футбольные турниры пользуются наибольшей популярностью, то здесь всё напрямую зависит от обычного спортивного интереса.

Так, на Английскую Премьер-Лигу приходится около 25% всех ставок на футбол. Данный чемпионат является наиболее зрелищным и непредсказуемым. Ставки чаще всего делаются на все виды исходов, а также – на жёлтые карточки, угловые и фолы.

Испанская Ла Лига – это около 20% всех прогнозов. Пользуются популярностью матчи с участием грандов испанского (и европейского) футбола - «Реала», «Барселоны», «Атлетико». Ставки делаются, в основном, на исходы, форы и тоталы.

Если рассматривать Серию А, то здесь прогнозы идут на основные исходы и карточки. На Серию А приходится 15% ставок.

Бундеслига находится примерно одном уровне по популярности с итальянским чемпионатом. В основном, прогнозы здесь связанные с количеством голов. Основные исходы ставят, в основном, в экспрессах от 3 до 10 событий.

Родной для украинцев чемпионат Украины занимает 5 место. Активность прогнозов существенно увеличивается непосредственно в дни матчей. Основные типы ставок – исходы, форы и тоталы. На Украинскую Премьер-Лигу приходится 10 % прогнозов.

Также любителям прогнозов всегда интересны топ-матчи чемпионатов Шотландии, Австрии, Нидерландов, Франции и других известных футбольных лиг.

Если сравнивать ставки до («пре-матч») и во время события («лайв»), то вторые традиционно пользуются большей популярностью. Опытные прогнозисты зачастую предпочитают именно live. В футболе на ставках непосредственно во время матча наибольшей популярностью пользуются ставки на тоталы матча и тоталы по таймам.

Прогнозы на спорт – это не сухая и монотонная деятельность. В первую очередь это развлечение. Однако согласитесь, смотреть матч с участием любимой команды значительно интереснее, если сделал прогноз. И если любимая команда победила – приятно вдвойне.

А на что предпочитаете делать ставки вы?