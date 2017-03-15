Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Монако
3:1
Ман Сити
15.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Монако — Манчестер Сити — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити»

  • 16.03.2017 00:19
  • 409 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/UEFAcom_ru. Монако - Манчестер Сити
© twitter.com/UEFAcom_ru. Монако - Манчестер Сити

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити» победу одержали хозяева и вышли в следующую стадию турнира:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.