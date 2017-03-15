Ну чисто так, а бы шо. У нас есть дирекция УПЛ, ФФУ или нет? Там есть масовики затейники, или тол...

Капец, ну и логика) Мужик говорит, дескать плохой формат, "кому цікаво буде спостерігати за ...

И уже во втором клубе доказывает обратное. В Баварии были отдельные успехи, но по сути для ...

Возможно в определенных моментах, руководство Барсы начало ему говорить то, что ты написал в пре...

Гвардиола хороший тренер,но далеко не лутший

Не хотел вмешиваться,но добавлю,-ещё свою команду имел Райкард,Виланова и Энрике,и скорей всего с...

не пойму, почему он ушел из Барсы - тренировал бы её до 70 лет, как Фергюсон, выиграл бы ещё кучу...

Проклятье,хотел же брать ставку тм 5.5 замен,там коэф в районе 3.5-4.0 был)))Так Гвардиола вообще...