Болельщики Ворсклы и Звезды пройдутся совместным маршем

Подібні масштабні заходи не лише загартовують патріотичний дух їх учасників, але й сприяють залученню містян на стадіон, які, можливо, випадково дізнаються, що за кілька годин у їх місті гра команд Прем’єр-ліги.

За сто двадцять хвилин до початку поєдинку 22-го туру Ліги Парі-Матч представники фанатського руху Полтави та Кропивницького пройдуть спільною ходою центральною частиною Духовної столиці. За наявною інформацією, збір бажаючих біля Білої Альтанки 18 березня (субота) о 15 годині рівно!

Яскраве дійство буде супроводжуватися піротехнічними засобами. Востаннє щось подібне жителі Польави мали змогу бачити трішки більше року тому, коли в кубковому протистоянні Ворскляни приймали донецький «Шахтар».

Сама ж гра прийдешнього туру «Ворскла» - «Зірка» розпочнеться о 17:00 на головній спортивній арені Полтавщини.



