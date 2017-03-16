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Болельщики Ворсклы и Звезды пройдутся совместным маршем

Представители фан-движений Полтавы и Кропивницкого проведут совместный марш перед матчем 22-го тура

  • 16.03.2017 00:01
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vorskla.com.ua
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Подібні масштабні заходи не лише загартовують патріотичний дух їх учасників, але й сприяють залученню містян на стадіон, які, можливо, випадково дізнаються, що за кілька годин у їх місті гра команд Прем’єр-ліги.

За сто двадцять хвилин до початку поєдинку 22-го туру Ліги Парі-Матч представники фанатського руху Полтави та Кропивницького пройдуть спільною ходою центральною частиною Духовної столиці.  За наявною інформацією, збір бажаючих біля Білої Альтанки 18 березня (субота) о 15 годині рівно!

Яскраве дійство буде супроводжуватися піротехнічними засобами. Востаннє щось подібне жителі Польави мали змогу бачити трішки більше року тому, коли в кубковому протистоянні Ворскляни приймали донецький «Шахтар».

Сама ж гра прийдешнього туру «Ворскла» - «Зірка» розпочнеться о 17:00 на головній спортивній арені Полтавщини.


 

Источник — ФК Ворскла

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