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Скучные нули в Мадриде: Атлетико легко проходит Байер

Леверкузен не смог навязать борьбу «матрасникам» в Испании и покинул Лигу чемпионов

  • 15.03.2017 23:39
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«Атлетико» Мадрид - «Байер» - 0:0 (первый матч - 4:2)
«Атлетико Мадрид»: Ян Облак, Диего Годин, Лукас-Франсуа Эрнандес, Янник Феррейра-Карраско (Стефан Савич, '71), Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Анхель Корреа (Николас Гайтан, '65), Сауль Ньигес, Томас Тейе, Хорхе Коке, Антуан Гризманн.
«Байер»: Бернд Лено, Александр Драгович, Венделл, Тин Едвай, Карим Беллараби, Кевин Кампл, Роберто Хилберт, Кевин Фолланд (Чарлес Арангис, '88), Юлиан Баумгартлингер, Чичарито (Адмир Мехмеди, '81), Юлиан Брандт (Леон Бэйли, '78).
Предупреждения: Хосе Хименес, 66. Николас Гайтан, 89. - Тин Едвай, 64. Юлиан Баумгартлингер, 71.
 

Источник — Sport.ua

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