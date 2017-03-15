Скучные нули в Мадриде: Атлетико легко проходит Байер

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«Атлетико» Мадрид - «Байер» - 0:0 (первый матч - 4:2)
«Атлетико Мадрид»: Ян Облак, Диего Годин, Лукас-Франсуа Эрнандес, Янник Феррейра-Карраско (Стефан Савич, '71), Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Анхель Корреа (Николас Гайтан, '65), Сауль Ньигес, Томас Тейе, Хорхе Коке, Антуан Гризманн.
«Байер»: Бернд Лено, Александр Драгович, Венделл, Тин Едвай, Карим Беллараби, Кевин Кампл, Роберто Хилберт, Кевин Фолланд (Чарлес Арангис, '88), Юлиан Баумгартлингер, Чичарито (Адмир Мехмеди, '81), Юлиан Брандт (Леон Бэйли, '78).
Предупреждения: Хосе Хименес, 66. Николас Гайтан, 89. - Тин Едвай, 64. Юлиан Баумгартлингер, 71.
Источник — Sport.ua
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