Скучные нули в Мадриде: Атлетико легко проходит Байер

Миротворец хренов, суёт свой нос куда не нада. Восток дело тонкое, там и без латиносов разберутьс...

Думаю Лестер достанется Реалу, с их то везением в жеребьевках ;) (их это Реала)

Все мы прекрасно знаем с кем будет играть Реал

Нравится Гвардиола и то что он делает, комбинации, разрезные передачи как в лучшие годы барселоны...

Монако молодцы. Очень сильный футбол показали.