Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Форвард Олимпика не сыграет в матче против Шахтера

Сергей Гринь не сможет помочь своей команде в Харькове

  • 15.03.2017 23:37
  • 114 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сергей Гринь
© Сергей Гринь

Нападающий «Олимпика» Сергей Гринь, права на которого принадлежат «Шахтёру», не сыграет с «горняками» в матче 22-го тура Лиги Пари-матч по условиям аренды. Футболист не сможет помочь своей команде в Харькове.

Вероятно, «Олимпик» мог задействовать Гриня в матче с «Шахтёром» только одним образом - заплатив определённую сумму «старшему брату» по городу. Именно так «Шахтёр» заключал арендный договор по своим футболистам с луганской «Зарей». Это связано с тем, что правила УЕФА запрещают клубам «вставлять палки в колёса» своим игрокам, выступающих в других клубах на правах аренды.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.