Форвард Олимпика не сыграет в матче против Шахтера

Нападающий «Олимпика» Сергей Гринь, права на которого принадлежат «Шахтёру», не сыграет с «горняками» в матче 22-го тура Лиги Пари-матч по условиям аренды. Футболист не сможет помочь своей команде в Харькове.

Вероятно, «Олимпик» мог задействовать Гриня в матче с «Шахтёром» только одним образом - заплатив определённую сумму «старшему брату» по городу. Именно так «Шахтёр» заключал арендный договор по своим футболистам с луганской «Зарей». Это связано с тем, что правила УЕФА запрещают клубам «вставлять палки в колёса» своим игрокам, выступающих в других клубах на правах аренды.