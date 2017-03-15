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Джо ХАРТ: «Мне все нравится в итальянском футболе»

Голкипер Джо Харт рад, что находится в составе «Торино»

  • 15.03.2017 23:26
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АР
© АР

Голкипер «Торино» Джо Харт признался, что ему все нравится в итальянском футболе. 29-летний англичанин с лета на правах аренды из «Манчестер Сити» выступает за туринский клуб.

- Нет того, что мне не нравится в итальянском футболе, от болельщиков до тренеров, серии А и культуры итальянского футбола, - цитирует Football Italia Харта. - Мне нравится все. Сезон для «Торино» начался очень хорошо, затем мы потеряли несколько важных очков, но еще есть время, чтобы компенсировать это. Каковым бы ни было наше окончательное место в таблице, я уверен, что мы его заслужили.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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