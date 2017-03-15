Джо ХАРТ: «Мне все нравится в итальянском футболе»

Голкипер «Торино» Джо Харт признался, что ему все нравится в итальянском футболе. 29-летний англичанин с лета на правах аренды из «Манчестер Сити» выступает за туринский клуб.

- Нет того, что мне не нравится в итальянском футболе, от болельщиков до тренеров, серии А и культуры итальянского футбола, - цитирует Football Italia Харта. - Мне нравится все. Сезон для «Торино» начался очень хорошо, затем мы потеряли несколько важных очков, но еще есть время, чтобы компенсировать это. Каковым бы ни было наше окончательное место в таблице, я уверен, что мы его заслужили.