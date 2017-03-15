Черноморец поддержал акцию Тренировка со звездой

ФК «Черноморец» поддержал всеукраинскую акцию «Тренировка со звездой», организованную ТМ «Parimatch» и Украинской премьер-лигой. Целью акции является содействие гармоничному физическому развитию молодежи и поддержка интереса украинцев к спорту.

Сегодня на базе нашего клуба в Совиньоне побывали гости: журналисты, болельщики, представители ТМ «Parimatch» и Премьер-лиги. Каждый из них имел возможность проверить свою физическую форму, став непосредственным участником тренировки под руководством главного тренера «Черноморца» Александра Бабича. Венчал занятие непродолжительный матч между двумя командами, куда вошли не только любители, но и профессионалы: футболисты (Сергей Люлька, Владислав Кабаев, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков) и тренеры (Александр Бабич, Александр Грановский) «Черноморца». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победила команда в салатовых манишках (3:2). Ее вратарь Александр Федоренко отразил два удара с «точки».

По словам представителя ТМ «Parimatch» Вадима Мисюры, данная компания относится к социально ответственному бизнесу, который поддерживает все начинания, связанные со здоровым образом жизни. Проведенная в Одессе с помощью ФК «Черноморец» акция «Тренировка со звездой», несомненно, стала еще одним вкладом в популяризацию украинского футбола.



















