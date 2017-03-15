Финляндия назвала состав на мартовские поединки

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал имена футболистов, которые будут готовиться к отборочному матчу ЧМ-2018 против Турции (Анталья, 24 марта) и товарищеского поединка с Австрией (Инсбрук, 28 марта).

Защитник Ноттингем Форест Томас Лам пропустит матч с Турцией из-за дисквалификации. Нападающий Нью-Йорк Сити Александер Ринг заявлен только на игру с босфорцами, а полузащитник из Твенте Фредерик Йенсен — на встречу с Австрией.

Полный список исполнителей выглядит так:

вратари — Лукаш Градецки (Айнтрахт, Германия), Йессе Йоронен (Фулхэм, Англия), Ансси Йааккола (Рединг, Англия);

защитники — Кари Аркивуо (Хэкен, Швеция), Никлас Мойсандер (Вердер, Германия), Саули Вяйсанен (АИК, Швеция), Йона Тойвио (Мельде, Норвегия), Йере Уронен (Генк, Бельгия), Паулюс Арайури (Брондбю, Дания), Юкка Райтала (Коламбус Крю, США), Янне Саксела (Спарта, Голландия), Юха Пиринен (ХИК);

полузащитники — Маркус Халсти (Мидтьюлланд, Дания), Расмус Шуллер (Миннесота Юнайтед, США), Томас Лам (Ноттингем Форест, Англия), Робин Лод (Панатинаикос, Греция), Сакари Маттила (Сандерйюске, Дания), Препарим Хатемай (Кьево, Италия), Фредерик Йенсен (Твенте, Голландия);

нападающие — Йоэль Похьянпало (Байер, Германия), Александер Ринг (Нью-Йорк Сити, США), Теему Пукки (Брондбю, Дания), Йеро Маркканен (АИК, Швеция), Петтери Форселл (Медзь, Польша).