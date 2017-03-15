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С Элит-лигой придется повременить

На Исполкоме ДЮФЛУ решили, что время радикальных реформ еще не пришло

  • 15.03.2017 21:46
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С Элит-лигой придется повременить

Вчера в Доме футбола состоялось заседание Исполкома ДЮФЛУ, на котором первым пунктом повестки дня стоял вопрос реорганизации юношеского чемпионата Украины. Проект Золотой Талант уже писал об инициативе создания Элит-лиги, где были бы собраны сильнейшие юношеские команды страны — для радикального повышения уровня конкуренции турнира. Но эту инициативу Динамо, Шахтера и других ведущих клубов пришлось отложить. Надеемся — на время.

Золотой Талант тоже поддерживал эту идею, но во время ее обсуждения участниками чемпионата и дальнейшей реорганизации турнира с переводом его из двух дивизионов в три, выяснилось, что существует немало подводных камней. В первую очередь — из-за появления длинных переездов. Это и дополнительные финансовые потери, и срыв учебного графика для юных футболистов.

Наиболее последовательными оппонентами такого варианта реформы были Карпаты и другие клубы Западной Украины, хотя они поначалу и поддержали инициативу создания Элит-лиги. В итоге львовяне предложили свою версию реформы. В конце концов, они тоже выступают за повышение уровня конкуренции, но при соблюдении финансовых интересов и учебного графика.

Первый вариант формирования Элит-лиги предполагал, что 16 клубов будут разбиты на две группы по региональному принципу, а после двухкругового турнира будут сформированы две восьмерки — уже по рейтингу. Будут сыграны еще 14 туров чемпионата, после чего и определятся обладатели всех мест в турнирной таблице. Именно на втором этапе, когда условной Скале пришлось бы ехать на выезд к Металлисту или Черноморцу (и наоборот), и возникали бы те самые перекосы с дополнительными растратами и срывом учебного графика.

Карпаты предложили упростить схему. Первый этап — две группы по 10 команд (не по 8, как в первоначальном этапе) по региональному принципу, а затем — кубковая схема определения сильнейшего клуба. Сначала — четвертьфиналы, потом — полуфиналы и финал.

Однако после выделения топ-клубов в отдельную Элит-лигу возникли сложности с формированием высшей лиги. В нее добавлялись клубы, которые по финансам и по составу не готовы играть в высшей лиге, поэтому тоже увеличивались разъезды, что тянуло за собой рост затрат. В той финансовой ситуации, в которой находятся Украина и весь украинский футбол, с реформой, возможно, стоит повременить.

И в ДЮФЛУ придумали еще и третий вариант — максимально приближенный к тому, что есть сейчас, но с учетом интересов топ-клубов. Элит-лиги не будет, но будут две сверхсильные группы, которые предлагается сформировать для повышения конкуренции. Группа №4 — западная — остается практически неизменной. В ней и без того довольно ровный подбор участников, плюс туда планируют добавить Волынь.

А группу №3 предлагают сформировать из шести клубов нынешней второй группы (Динамо, Днепр, Шахтер, Металлист, харьковские Арсенал и УФК-Харьков), трех — нынешней третьей группы (Черноморец, Металлург и днепровский УФК) и одной — нынешней первой группы (ОК им.И.Пиддубного).

Группы №1 и №2 по составу будут слабее. После 18 туров регулярного чемпионата должны состояться стыковые матчи, куда выйдут по четыре сильнейших клуба каждой группы, после чего сформируется восьмерка для финального турнира.

За этот вариант и отдал большинство голосов Исполком ДЮФЛУ. Но он еще требует доработки. Например, исполняющий обязанности гендиректора Карпат Юрий Дячук-Ставицкий задал интересный вопрос. А нужен ли финальный турнир для команд U-17? Это выпускной возраст, у ребят летом — ЗНО, поступление в институты, дополнительная нагрузка.

При этом лучшие из лучших досрочно попадают в заявку команд U-19 в своих клубах (мы это подтверждаем — на основании зимних дозаявок, где фигурировали футболисты 2000 и 2001 годов рождения) и играют в юношеской сборной Украины. Финальный турнир в этом году должен закончиться 3 июля, а уже через месяц начнется новый сезон в УПЛ. За этот месяц нужно и в институт поступить, и отдохнуть, и пройти просмотр в команде U-19 — тем, у кого еще нет профессионального контракта.

Этот вопрос еще будет дорабатываться дирекцией ДЮФЛУ. Как и окончательная разбивка клубов по географическим зонам. Отсутствие финансовой стабильности у большинства школ и академий могут подкорректировать многое в планах организаторов чемпионата.

А старший тренер ДЮФШ Динамо Александр Ищенко подчеркнул, что в группе №3 семь из десяти команд практически всегда участвуют в финальных турнирах. Да, уровень конкуренции возрастет, но при новом формате в финальном турнире однозначно недосчитаются нескольких сильных команд. Тоже справедливое замечание.

И от себя Золотой Талант предлагает пойти навстречу представителям двух топ-групп, где собрана элита. Предоставить лучшим командам зон №3 и №4, учитывая подбор соперников, по две прямые путевки в финальный турнир. А еще четыре места в финале разыграть в двухступенчатом плей-офф — сначала 1/8 финала (первые четыре команды групп №1 и №2, а также 3—6 места групп №3 и №4), потом — четвертьфиналы. Двойной отсев не позволит оказаться в финальной части откровенно слабым участникам.

Источник — Золотой талант Украины

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