Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лионель Месси призвал к прекращению войны в Сирии

Футболист «Барселоны» является послом ЮНИСЕФ с 2010 года

  • 15.03.2017 21:30
  • 384 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Лионель Месси призвал к прекращению войны в Сирии

Аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Мессии, который является послом доброй воли ЮНИСЕФ, выразил сочувствие сирийским детям и призвал к прекращению войны. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

«Один день войны - слишком много, а дети Сирии становятся жертвами жестокости и насилия на протяжении шести лет в результате конфликта, который держит их в заложниках. Как отец и посол ЮНИСЕФ, могу сказать, что мое сердце разбито. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращения войны», - написал Месси.

Месси является основателем благотворительного фонда, занимающегося помощью детям; с 2010 года - посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    fff
      fff, 15.03.2017 21:51
    0
    Осталось ещё призвать к прекращению войны на донбассе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.