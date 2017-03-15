Лионель Месси призвал к прекращению войны в Сирии

Аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Мессии, который является послом доброй воли ЮНИСЕФ, выразил сочувствие сирийским детям и призвал к прекращению войны. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

«Один день войны - слишком много, а дети Сирии становятся жертвами жестокости и насилия на протяжении шести лет в результате конфликта, который держит их в заложниках. Как отец и посол ЮНИСЕФ, могу сказать, что мое сердце разбито. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращения войны», - написал Месси.

Месси является основателем благотворительного фонда, занимающегося помощью детям; с 2010 года - посол доброй воли ЮНИСЕФ.