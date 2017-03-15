Карпаты сообщили ФФУ об отзыве всех исков из гражданских судов

В середине февраля сообщалось, что львовяне намерены выполнить решение КДК ФФУ и отозвать иск из гражданского суда по делу бывшего игрока команды Владимира Гудымы. Экс-форвард Карпат выиграл дело против Карпат в Палате решения споров ФФУ и в случае, если бело-зеленые не закрыли бы это дело в течение 30-ти дней, то они могли лишиться профессионального статуса.

В конечном итоге представителями львовского клуба было принято решение отозвать все иски из гражданских судов, о чем они уведомили ФФУ.

Напомним, что летом 2014 года Палата решения споров ФФУ постановила разорвать контракт между Владимиром Гудымой и Карпатами по вине клуба, а также взыскать с львовян в пользу игрока 78,3 тысячи долларов.

Несмотря на это, руководство Карпат отказалось выплачивать долг футболисту и в ответ подало на него в гражданский суд. А в середине февраля экс-игрок львовского клуба подал иск в ФИФА, в котором проинформировал о нарушении львовянами устава ФИФА, запрещающего решать дела в гражданских судах, и потребовал применить к ним санкции.

Из-за непогашенных своевременно финансовых обязательств Карпаты лишились шести очков и сейчас занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе у львовян 11 очков после 21-го тура, а также одна игра в запасе.