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Фалькао не сыграет с Манчестер Сити

Форвард «Монако» пропустит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 15.03.2017 20:52
  • 1035 просмотров
  • 2 комментария
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AFP
© AFP

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не поможет команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Колумбиец даже не будет включен в заявку на игру, которая начнется в 21.45 по киевскому времени.

- Фалькао не будет играть сегодня, - заявил в эфире телеканала Canal+ Леонарду Жардим. - Его не будет даже на скамейке запасных.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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