Фалькао не сыграет с Манчестер Сити

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не поможет команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Колумбиец даже не будет включен в заявку на игру, которая начнется в 21.45 по киевскому времени.



- Фалькао не будет играть сегодня, - заявил в эфире телеканала Canal+ Леонарду Жардим. - Его не будет даже на скамейке запасных.

