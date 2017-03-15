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Джанлуиджи БУФФОН: «Хотел бы избежать встречи с Лестером»

Голкипер «Ювентуса» считает, что Голкипер «лисы» могут навредить любому сопернику

  • 15.03.2017 20:32
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eurosport.ru
© eurosport.ru

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда избежит встречи с «Лестером» в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером «лисы» смогли переломить ход двухраундового противостояния с «Севильей», обыграв испанский клуб в ответном матче 1/8 финала со счетом 2:0. Отраженный пенальти в исполнении голкипера Каспера Шмейхеля позволил «Лестеру» пробиться в следующий этап турнира.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов состоится уже в пятницу, и Буффон надеется, что «Ювентус» избежит попадания на чемпионов Премьер-Лиги, воспрявших после увольнения Клаудио Раньери.

«Я хотел бы избежать встречи с «Лестером». У них опасная команда, которая великолепно себя чувствует в данный момент. Они могут навредить любому сопернику, особенно если ты сыграешь в их игру», - цитирует Буффона The Guardian.

Источник — Fapl.ru

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