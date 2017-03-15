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МАКАРОВ: Пять клубов Первой лиги проходят аттестацию для участия в УПЛ

Президент ПФЛ – о возобновлении чемпионата в Первой и Второй лигах

  • 15.03.2017 20:26
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ffu.org.ua. Сергей Макаров
© ffu.org.ua. Сергей Макаров

На пресс-конференции, посвященной старту весенней части сезона, президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о том, чем сейчас живут клубы Первой и Второй Лиги, а также заверил, что несмотря на трудности, все команды дойдут до конца чемпионата.

«На данный момент все клубы живы и планируют дойти до конца чемпионата. Но не могу сказать, что финансовых проблем нет. Это – не так. Во Второй лиге «Кристал» написал письмо о переносе матча с «Жемчужиной». Там есть недопонимание между руководством клуба и местными властями. Но есть диалог, к нему подключился губернатор Херсонсой области. Поэтому матч, который будет 18-го марта, мы перенесем. Следующий тур они пропускают из-за того, что в лиге 17 команд. Поэтому у них есть две-три недели, чтобы решить свои проблемы».

«В Первой и Второй Лигах есть две стратегические проблемы – инфраструктура и матчи с фиксированными результатами. Это зараза, которая разъедает наш футбол. Мы призываем объединиться и бороться с ней сообща. Большие надежды возлагаем на нового главу Комитета по этике и честной игре Франческо Баранку. Уверен, что он сможет предложить рецепты по борьбе с матчами с фиксированным результатом.

Что касается инфраструктуры, то пока два клуба Первой лиги не могут играть на своих стадионах. Это ровенский «Верес» и черниговская «Десна». Клубы модернизируют домашние арены согласно требований УПЛ. У «Вереса» пока готов только проект, у «Десны» сделано намного больше».

«За два года не было инцидентов по матчам в Мариуполе и Краматорске, которые находятся рядом с зоной АТО. Но у нас всегда есть план «Б». Слава Богу, что его не приходилось использовать. Думаю, если «Ильичевец» выйдет в Премьер-лигу, он сможет проводить домашние матчи в Мариуполе».

«Какие клубы проходят аттестацию для участия в Премьер-лиге? Таких клубов пять – «Ильичевец», «Верес», «Десна», «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Но нужно понимать, что различия в требованиях существенные. «Десна» и «Верес» это ощутили уже».

«Также в этом сезоне впервые две команды из Второй лиги опустятся в аматоры. Из аматорской лиги также будет пополнение. Пока есть семь претендентов», - сказал Макаров.

Президент ПФЛ подписал договор о сотрудничестве с телеканалом Xsport. В весенней части чемпионата центральный матч в туре будет показан в прямом эфире на телеканале Xsport.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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