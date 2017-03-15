Александр СЫТНИК: «Зимний Кубок ДЮФЛ дал много информации»

Старший тренер динамовской команды U-15, которая стала победителем зимнего Кубка ДЮФЛ, Александр Сытник подвел итоги выступлению своих подопечных:

- Последний матч группового этапа мы играли с запорожским «Металлургом», с которым у нас было поровну очков. Поскольку формат турнира предполагал ежедневные игры, нам было тяжеловато, да и технически мы немного слабее, поскольку младше. Но ребята молодцы, вытерпели и выиграли этот матч за первое место в группе. В игре мы имели преимущество, как по голевым моментам, так и территориальное. В последние 10 минут нам немного не хватило сил, поэтому концовка получилась нервной. Соперник стремился добиться победы, но до по-настоящему голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Мы же могли поймать их на контратаках и забить, но не получилось. В целом, по игре вопросов нет, ничья позволила нам обеспечить себе первое место.

Что касается финальной игры, мы встречались со сборной Киева, которая на ранних стадиях выбила из розыгрыша «Шахтер» (2001 год) и заняла первое место в группе на предварительной стадии. Так что команда у них хоть и не очень сыгранная, но сбалансированная. Как мы ни старались успокоить ребят, чтобы они не переживали, но финал есть финал. Несмотря на то, что они на год младше, все равно хотели победить. В первом тайме мы показали не совсем качественную игру, допускали ошибки в простых ситуациях – сказывалось волнение, напряжение и боязнь ошибиться. Правда, и соперник ничего особенного не создавал, играя осторожно. Хотя именно соперник забил первым в пустые ворота, после того, как на выходе ошибся наш вратарь. Но после этого мы собрались, поняли, что бояться нечего, и в конце первого тайма сравняли счет. Потом внесли необходимые коррективы, провели пару замен, освежили игру. В итоге, второй тайм проходил полностью под нашу диктовку – у соперника шансов для взятия ворот не было. А мы создавали и моменты, и полумоменты, и за минут 10 до конца игры Близниченко реализовал один из многочисленных шансов и забил, благодаря индивидуальному мастерству.

В целом, турнир был для нас полезным. Мы, тренеры, получили много информации – как хорошей, так и не очень. Например, в плане психологической подготовки, когда были напряженные и важные игры, и нужен был результат, многие ребята тушевались, немного теряли уверенность в своих силах, так что нам есть, над чем работать. Кроме того, футбол у старших ребят немного быстрее и атлетичнее. Многие наши футболисты выдержали эту борьбу и не уступали. Порадовало, что мы играли за счет своих сильных качеств – старались быстрее распоряжаться мячом, принимать решения. В целом, турниром, его организацией и действиями своих ребят я доволен. Возможно они выступили не на 100% своих возможностей, но добились результата при неплохой игре. Хочется, чтобы этот успех прибавил им уверенности в своих силах, раскованности и свел к минимуму мандраж.

По поводу индивидуальных наград, могу сказать, что приз лучшему полузащитнику получил Артем Кулаковский, а лучшим нападающим был признан Виктор Близниченко.