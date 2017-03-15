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Хsport будет транслировать матчи Первой лиги

Пока в планах показ центрального поединка в туре

  • 15.03.2017 19:56
  • 807 просмотров
  • 3 комментария
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ffu.org.ua. Сергей Макаров
© ffu.org.ua. Сергей Макаров

На пресс-конференции, посвященной старту весенней части сезона, президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о подписании контракта с телеканалом Хsport.

«Согласно договору с телеканалом планируется показ одного матча в туре. Ближайшая трансляция – поединок «Николаев» - «Ингулец», который состоится 18 марта в 14.00. Второй матч  покажем 25-го марта. Это будет встреча «Полтава» - «Ильичевец». Пока у нас проба пера в весенней части сезона. Надеюсь, от матча к матчу качество продукта будет улучшаться», - отметил президент ПФЛ.

По словам Макарова, трансляцию будут обеспечивать четыре телекамеры. Комментаторы будут, как студийные, так и с места событий. На первом матче, 18 марта, будет работать Александр Сукманский.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kolya-ua
      kolya-ua, 15.03.2017 20:06
    +3
    Очень хорошо!Канал доступен на спутнике и на т2 .По качеству футбола Премьер лига скоро догонит 1 лигу!
    Ссылка
    Aleks_97
      Aleks_97, 15.03.2017 20:15
    +4
    kolya-ua, 15.03.2017 20:06
    По качеству футбола Премьер лига скоро догонит 1 лигу!
    Хотелось бы наоборот
    Ссылка
    kolya-ua
      kolya-ua, 15.03.2017 20:17
    0
    Я только За!
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