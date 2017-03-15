Хsport будет транслировать матчи Первой лиги

На пресс-конференции, посвященной старту весенней части сезона, президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о подписании контракта с телеканалом Хsport.

«Согласно договору с телеканалом планируется показ одного матча в туре. Ближайшая трансляция – поединок «Николаев» - «Ингулец», который состоится 18 марта в 14.00. Второй матч покажем 25-го марта. Это будет встреча «Полтава» - «Ильичевец». Пока у нас проба пера в весенней части сезона. Надеюсь, от матча к матчу качество продукта будет улучшаться», - отметил президент ПФЛ.

По словам Макарова, трансляцию будут обеспечивать четыре телекамеры. Комментаторы будут, как студийные, так и с места событий. На первом матче, 18 марта, будет работать Александр Сукманский.