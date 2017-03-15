Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иньеста продлит контракт с Барселоной

Андрес Иньеста подпишет новое соглашение с каталонским клубом по схеме «2+1»

  • 15.03.2017 19:12
  • 63 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcbarcelona.cat
© fcbarcelona.cat

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста в скором времени продлит контракт с каталонским клубом.

Сторонам осталось обсудить последние детали. По информации Marca, новый договор с 32-летним футболистом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Кроме того, после завершения карьеры полузащитник получит возможность работать в академии каталонского клуба.

Срок нынешнего соглашения Иньесты с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.