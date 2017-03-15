Иньеста продлит контракт с Барселоной

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста в скором времени продлит контракт с каталонским клубом.
Сторонам осталось обсудить последние детали. По информации Marca, новый договор с 32-летним футболистом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Кроме того, после завершения карьеры полузащитник получит возможность работать в академии каталонского клуба.
Срок нынешнего соглашения Иньесты с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.
Источник — Euro-football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.