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Максим МАЛЫШЕВ: «Я играю в одной из лучших команд Европы»

Хавбек «Шахтера» не рвется в европейские клубы

  • 15.03.2017 18:55
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев не стремится уехать в Европу и готов всю карьеру провести в донецком клубе.

- Зимой писали об интересе к твоей персоне со стороны как раз бельгийского «Брюгге». Вообще о продолжении карьеры за рубежом задумываешься?
- Конечно, хочется провести всю свою карьеру в «Шахтере», стать легендой клуба. Я мечтал здесь играть с детства, рад, что моя мечта сбылась. Я полностью отдаюсь, чтобы приносить пользу команде. А как оно будет дальше, покажет жизнь.

- Нынешний уровень чемпионата, будем откровенны, достаточно слаб. Прогрессировать в таком чемпионате сложно?
- Я играю в одной из лучших команд Европы и лучшей команде Украины. Здесь невозможно не прогрессировать.

Источник — Footboom

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