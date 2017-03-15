Максим МАЛЫШЕВ: «Я играю в одной из лучших команд Европы»

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев не стремится уехать в Европу и готов всю карьеру провести в донецком клубе.

- Зимой писали об интересе к твоей персоне со стороны как раз бельгийского «Брюгге». Вообще о продолжении карьеры за рубежом задумываешься?

- Конечно, хочется провести всю свою карьеру в «Шахтере», стать легендой клуба. Я мечтал здесь играть с детства, рад, что моя мечта сбылась. Я полностью отдаюсь, чтобы приносить пользу команде. А как оно будет дальше, покажет жизнь.

- Нынешний уровень чемпионата, будем откровенны, достаточно слаб. Прогрессировать в таком чемпионате сложно?

- Я играю в одной из лучших команд Европы и лучшей команде Украины. Здесь невозможно не прогрессировать.