Йожеф САБО: «Нужно навсегда забыть схему с 12-ю клубами»

Екс-футболіст та тренер «Динамо» вважає, що в чемпіонаті України повинно виступати 12 клубів.

«Я твердо переконаний, що нам треба повернутися до чемпіонату із 16-ма командами і назавжди забути про дванадцять клубів і про поділ на дві групи, - сказав Йожеф Сабо, - Україна – велика держава, в якій цілком реально знайти 16 команд. Я не вірю в байки, що в нас нема 16 колективів. Вони є. У першій лізі. Треба дати їм шанс. Не обов’язково платити в елітному ешелоні божевільні гроші. Гонорари повинні бути скромними. А саме на такі заробітки нині заслуговують футболісти. Нехай за невеликі гроші грають у Прем’єр-лізі. А для того, щоб було більше інтриги, треба запровадити ось які зміни: аутсайдер Прем’єр-ліги вибуває у нижчий дивізіон, а 14-та та 15-та команди гратимуть перехідні матчі з другою та третьою командою Першої ліги. Рівняймося на великі держави: на Німеччину, Іспанію, Англію, Італію! Ми ж також є громадянами великої держави під назвою Україна!»

Позиція Йожефа Сабо цілком відрізняється від варіанту формату, який пропонує гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін, який пропонує знову ділити команди на дві групи. 12-та команда вибуває відразу, а клуби, що займуть 11 і 10 місця, гратимуть стикові матчі з командами з Першої ліги, які займуть, відповідно, друге і третє місця. Команда, яка займе перше місце у другій «шістці», також буде грати стикові матчі з клубом, який бере участь в єврокубках.