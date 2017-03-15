Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ребров остался в Динамо как камикадзе»

Вячеслав Заховайло, агент игрока «Динамо» Сергея Рыбалки, считает, что сейчас отставка Реброва была бы неразумной.

«Болельщикам, журналистам просто не нужно нагнетать. Ушло много игроков. Но Ребров, зная наперед, что будут проблемы, остался доработать истекающий летом контракт. Тот же Рауль, опытный парень, не хотел ставить под удар свое имя. Взял и просто убежал. А Ребров остался как камикадзе. И болельщики должны это уважать. А не так, что не идет игра, так давайте зароем Реброва под землю. Сейчас бы с этой командой и Трапаттони ничего не добился. Потому что ей нужно время, она перестраивается. Жду, что Игорь Суркис поможет Реброву навести порядок. А игрокам, особенно опытным, нужно сплотиться вокруг тренера и помочь ему, себе и клубу».

В то же время Заховайло согласился с экс-динамовцем Олегом Саленко, заявившим, что игроки киевлян потеряли мотивацию. «Это было понятно давно, – говорит Заховайло. – Уровень ЧУ падает. Футболисты с дорогими контрактами под большим прессом: они понимают, что на этом уровне их зарплаты смотрятся несерьезно. И у президента клуба возникает вопрос: «А за что я плачу тебе такие деньги?». Получается взрывоопасная ситуация. Дорогостоящих игроков надо продать либо договориться о новых условиях и двигаться вперед. Но это лучше знает президент, а не болельщики».