Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван ДАНИЛЬЯНЦ: «Едем в Англию с надеждой на чудеса»

Главный тренер «Ростова» поделился ожиданиями от ответной встречи с «Манчестер Юнайтед»

  • 15.03.2017 18:12
  • 185 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ростов. Иван Данильянц
© ФК Ростов. Иван Данильянц

Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА «Ростову» необходимо побеждать или как минимум добиваться результативной ничьей в Манчестере.

Счет первой встречи (1:1) многие в России восприняли как удачу. Далеко не каждый может на равных сражаться с 20-кратным чемпионом Англии, которого называют главным фаворитом Лиги Европы. Но когда эмоции улеглись, пришло осознание: эта ничья на руку сопернику. В родных стенах «красные дьяволы» проиграли лишь однажды в текущем чемпионате страны - в сентябрьском дерби с «Манчестер Сити» (1:2).

В минувшие выходные команда Жозе Моуриньо пропустила очередной тур. Причиной тому стал матч с «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии. Манкунианцы остались на 35-й минуте вдесятером после удаления хавбека Андера Эрреры и расстались с турниром, потерпев минимальное поражение. До этого «МЮ» не проигрывал на протяжении десяти официальных встреч.

Из-за дисквалификации в кубковом матче не сыграл Златан Ибрагимович, по состоянию здоровья отсутствовали другие атакующие футболисты - Уэйн Руни и Антони Марсьяль. Но если у английского клуба кадровые проблемы в атаке, то у «Ростова» - в средней линии. Ведущие полузащитники Александр Гацкан и Тимофей Калачев останутся вне заявки из-за перебора желтых карточек.

Есть потери и в обороне. Владимир Гранат в первом матче с «Юнайтед» сломал ключицу и выбыл из строя примерно на два месяца. Во вторник клуб заключил контракт с защитником сборной Черногории Марко Симичем, но футболист не вправе играть в Лиге Европы. Лишь тренерскому штабу известно истинное состояние Сослана Джанаева - основного вратаря, которого до сих пор заменяет молодой Никита Медведев. Почти наверняка он выйдет и на поле «Олд Траффорд».

В воскресенье Медведев сыграл на ноль в матче против «Терека». Дончане дома поделили очки с соперником (0:0) и по-прежнему не знают поражений в новом году - ни в чемпионате, ни в Лиге Европы. При этом сразу четыре футболиста «Ростова» были вызваны в сборную России на товарищеские встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Это защитник Федор Кудряшов, хавбек Александр Ерохин, а также нападающие Дмитрий Полоз и Александр Бухаров. Последний, поразив ворота «МЮ» в домашней игре, получил приглашение в национальную команду впервые за несколько лет.

«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало, - говорит тренер желто-синих Иван Данильянц. - У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей».

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.