Иван ДАНИЛЬЯНЦ: «Едем в Англию с надеждой на чудеса»

Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА «Ростову» необходимо побеждать или как минимум добиваться результативной ничьей в Манчестере.

Счет первой встречи (1:1) многие в России восприняли как удачу. Далеко не каждый может на равных сражаться с 20-кратным чемпионом Англии, которого называют главным фаворитом Лиги Европы. Но когда эмоции улеглись, пришло осознание: эта ничья на руку сопернику. В родных стенах «красные дьяволы» проиграли лишь однажды в текущем чемпионате страны - в сентябрьском дерби с «Манчестер Сити» (1:2).

В минувшие выходные команда Жозе Моуриньо пропустила очередной тур. Причиной тому стал матч с «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии. Манкунианцы остались на 35-й минуте вдесятером после удаления хавбека Андера Эрреры и расстались с турниром, потерпев минимальное поражение. До этого «МЮ» не проигрывал на протяжении десяти официальных встреч.

Из-за дисквалификации в кубковом матче не сыграл Златан Ибрагимович, по состоянию здоровья отсутствовали другие атакующие футболисты - Уэйн Руни и Антони Марсьяль. Но если у английского клуба кадровые проблемы в атаке, то у «Ростова» - в средней линии. Ведущие полузащитники Александр Гацкан и Тимофей Калачев останутся вне заявки из-за перебора желтых карточек.

Есть потери и в обороне. Владимир Гранат в первом матче с «Юнайтед» сломал ключицу и выбыл из строя примерно на два месяца. Во вторник клуб заключил контракт с защитником сборной Черногории Марко Симичем, но футболист не вправе играть в Лиге Европы. Лишь тренерскому штабу известно истинное состояние Сослана Джанаева - основного вратаря, которого до сих пор заменяет молодой Никита Медведев. Почти наверняка он выйдет и на поле «Олд Траффорд».

В воскресенье Медведев сыграл на ноль в матче против «Терека». Дончане дома поделили очки с соперником (0:0) и по-прежнему не знают поражений в новом году - ни в чемпионате, ни в Лиге Европы. При этом сразу четыре футболиста «Ростова» были вызваны в сборную России на товарищеские встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Это защитник Федор Кудряшов, хавбек Александр Ерохин, а также нападающие Дмитрий Полоз и Александр Бухаров. Последний, поразив ворота «МЮ» в домашней игре, получил приглашение в национальную команду впервые за несколько лет.

«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало, - говорит тренер желто-синих Иван Данильянц. - У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей».