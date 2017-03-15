Развод по Палкину, или Кому выгоден такой «зрелищный» формат

Количество команд, участвующих в чемпионате Украины по футболу, неоднократно менялось. В Высшей лиге принимали участие в разные сезоны от 20 до 14 клубов, но начиная с сезона 2002/03, число участников закрепилось на отметке 16-ти футбольных клубов. Такой формат продержался без изменений 12 лет, а в сезоне 2014/15 количество клубов в высшем дивизионе сократилось до 14-ти, когда прекратили существование киевский «Арсенал», а также два крымских клуба – симферопольская «Таврия» и «Севастополь». На повышение тогда пошел донецкий «Олимпик», выигравший первую лигу. Спустя ещё 2 года, большинство команд поддержали схему проведения двухэтапного чемпионата среди 12 команд. По мнению генерального директора донецкого «Шахтера» Сергея Палкина, новый формат должен добавить зрелищности чемпионату Украины, повысить посещаемость стадионов, но на данный момент мы видим обратное - количество болельщиков на футбольных матчах бьет все антирекорды. Предлагаю разобраться, кому выгоден такой формат.

В этом сезоне впервые в украинской Премьер-лиге принимают участие лишь 12 футбольных клубов. Сам формат выглядит следующим образом: чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе 12 команд играют традиционный двухкруговой турнир из 22 туров. На втором этапе команды делятся на две группы по итогам первого. При этом набранные очки в первом круге сохраняются. Первые 6 клубов сыграют между собой в два круга за чемпионство страны, а также за возможность играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Оставшиеся 6 команд будут определять двух аутсайдеров, которые покинут Премьер-лигу.

Ни для кого не секрет, что в украинском футболе, начиная с двухтысячных годов 21-го века, существуют неофициальные «фарм-клубы», финансирование которых проходит через одно лицо либо группу владельцев, с постоянным трафиком арендованых футболистов. Например, раньше у «Днепра» такими клубами были криворожский «Кривбасс» и киевский «Арсенал», (которые тем не менее часто в важных матчах отбирали очки у «днепрян»), у «Динамо» - «Говерла». Сейчас у «Шахтера» такими «фарм-клубами» являются луганская «Заря» и донецкий «Олимпик», а также мариупольский «Ильичевец», выступающий в данный момент в первой лиге и «де-факто» участник украинской Премьер-лиги в следующем сезоне.

Получается, что борьбу за чемпионство ведут две команды – «Динамо» и «Шахтер». В этом сезоне киевлянам нужно сыграть 4 матча с «Зарей», столько же с «Олимпиком», а в следующем сезоне добавятся ещё и матчи с «Ильичевцем». При этом во всех матчах эти команды будут играть против «Динамо» сильнейшими составами, а против «Шахтера» - без арендованых футболистов. То есть, «Шахтер» с самого начала сезона уже имеет фору, потому что потерь очков в этих матчах быть не должно. При условии, что данный формат сохранится и в сезоне 2017/18, можно констатировать, что донецкий «Шахтер», который без пяти минут чемпион Украины в текущем сезоне, «де-факто» будет начинать чемпионат с 18 очков (по 2 матча с Зарей, Олимпиком и Ильичевчем)! А если все эти клубы попадут в первую шестерку после первого этапа (что вполне вероятно), то фактическое преимущество над «бело-синими» увеличится ещё в 2 раза! Честная ли это конкуренция? Конечно, Шахтер может иногда проиграть или сыграть вничью с кем-то из «своих» клубов, но, как-то так совпадает, что те матчи почти всегда ничего не решают.

А если добавить клубы из первой лиги, то у «Шахтера» могут быть незапланированные потери очков, как это было с ФК «Львовом» в 2008-м, когда львовские дебютанты высшего дивизиона выиграли 2-0, и киевской «Оболонью» в 2010-м году – «пивовары» тогда дважды минимально победили донецкий клуб. А то, что многие команды первой лиги ничем не уступают половине клубов высшего дивизиона, подтверждают следующие факты: «Александрия», выигравшая первую лигу в сезоне 2014/15, сразу после выхода в Премьер лигу пробилась в еврокубки, а каменская «Сталь» и кропивницкая «Зирка» вполне могли бы побороться за выход в еврокубки в этом сезоне, если бы в клубах не произошла тренерская «чехарда». Тем не менее, эти клубы не борются за «выживание», а находятся в средине турнирной таблицы. В Кубке Украины МФК «Николаев» пробился в полуфинал, а это команда, что пребывает на 12-м месте в первой лиге! Также в этом сезоне 5 клубов Премьер-лиги вылетели из Кубка от клубов низшего дивизиона (почти половина), а «Ворскла» и «Днепр» также не без трудностей одолели своих соперников из первой лиги.

Какой толк от «олигархических» клубов, где играют одни лишь легионеры, как это было раньше, а украинских футболистов почти не было? Где бы сейчас были «динамовцы» Циганков, Яремчук, Беседин, Шепелев, или Коваленко, Борячук , Матвиенко и другие из «Шахтера»? Получили ли бы они шанс, если бы мы и дальше инвестировали деньги в бразильский, аргентинский, африканский футбол, а также в иностранных игроков «агентской фирмы» Дмитрия Селюка? Какой был смысл «Шахтеру» покупать за 20 миллионов евро Нери Кастильо, который позже не заиграл? А ведь эти деньги могли быть вложены в украинский футбол!

Сергей Палкин

А поклонники нынешнего формата, во главе с генеральным директором донецкого «Шахтера» Сергеем Палкиным, думают лишь про 12 клубов, 3 из которых (четвертая часть) не имеют своего стадиона, в то время, когда половина клубов первой лиги играют на уровне второй шестерки Премьер-лиги. О каком развитии можно говорить? Палкин просто прикрывается за стремлением к зрительскому интересу и якобы повышением конкурентоспособности чемпионата. На самом деле, вся мотивация заложена в простой арифметике: нужно поменьше команд в чемпионате и побольше «своих» команд среди них (Заря, Олимпик, в следующем сезоне Ильичевец), с которыми Шахтер сможет заработать максимум очков, а Динамо будет иметь возможность потерять их.

Сейчас есть и появляются неплохие команды: «Рух» Винники, «Ингулец», «Колос» Ковалевка, в Ровно «Верес» претендует на выход в Премьер-лигу, в Житомире возрождают «Полесье», в Харькове - «Металлист-1925», пытаются возродить Таврию. Эти и многие другие клубы могут в ближайшем будущем стать частью украинской Премьер-лиги, но пока генеральный директор донецкого «Шахтера» прикрывается красивыми фразами о зрелищности и повышении уровня чемпионата, у множества перспективных молодых футболистов практически нет шанса заявить о себе.

Поэтому не нужно бояться расширять чемпионат до 16-ти клубов, ведь наши болельщики нынче не избалованы матчами Премьер-лиги. Интерес к чемпионату повысится, а футбол в городах поднимется в уровне. Понятно, что улучшение будет не сразу, ведь нужно время, но то, что появятся классные молодые футболисты – это однозначный факт. Как пример, можно вспомнить «Днепр» образца 1993-го года, когда за «днепрян» играли лишь молодые футболисты, многие из которых защищали цвета национальной сборной.