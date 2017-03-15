Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Шальке покажет настоящую борьбу»

В четверг «Шальке» на стадионе «Боруссия-Парк» проведет ответный матч 1/8 Лиги Европы против «Борусcии» Мёнхенгладбах. В стане кнаппенов настроены решительны, Маркус Вайнцирль и его подопечные непременно хотят выйти в четвертьфинал.

Для того, чтобы получить путевку в следующий раунд, кнаппены должны либо победить, либо результативно сыграть вничью. Если после 90 минут на табло будет счёт 1:1, то последуют экстра-таймы.

Маркус Вайнцирль ожидает открытую игру и много борьбы. «Я считаю, что «Боруссия» не будет играть на 0:0. Наша цель предельно ясна – мы хотим выйти в следующий раунд». Помимо матча в Лиге Европы, «королевские синие» недавно противостояли «жеребцам» в Бундеслиге. «Первый матч мы проиграли, во втором сыграли вничью. По-моему, очевидно, как закончится третий матч», - с улыбкой заявил Вайнцирль.

Однако тренер «Шальке» видит психологическое преимущество «жеребцов». «Они забили один мяч на выезде и теперь играют на родном стадионе, - сказал Вайнцирль. – Тем не менее, исход игры решается на поле, а не на бумаге. Я уверен в том, что моя команда покажет настоящую борьбу». Вайнцирль хотел бы, чтобы мы сражались так же, как и в первой встрече, и при этом использовали все шансы».

Будет ли Леон Горецка снова в составе, тренер решит после заключительной тренировки. Игрок сборной пропустил матч с «Аугсбургом» из-за проблем с мышцами бедра. К тому же под вопросом участие Сеада Колашинаца. Перед воскресной встречей боснийца пришлось досрочно заменить, потому что он жаловался на боли в икроножной мышце. Вайнцирль: «Надеюсь, что оба игрока смогут завтра сыграть».