Металлист 1925 обыграл Севлюш

«Металлист 1925» провел очередной, третий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Ужгороде. Соперником харьковчан был вице-чемпион Закарпатской области, финалист Кубка и обладатель Суперкубка края - «Севлюш» из Виноградова. Если вчера, против «Мункача», Александр Призетко дал себя проявить номинально второму составу, то сегодня с первых минут появились все те, кто начинал поединок против «Буковины». Изменение лишь одно - вместо Нерубенко со старта вышел Скотаренко. Отметим, что Нерубенко и Ермоленко в прошедшей игре участие не приняли, так как на вчерашнем вечернем занятии получили небольшие повреждения.

Футболисты «Металлиста 1925» владели ощутимым преимуществом, не только больше контролируя мяч, но и постоянно создавая угрозы у ворот «Севлюша». Соперник отвечал опасными контрвыпадами и, справедливости ради нужно отметить, что в нескольких моментах попросту харьковских футболистов прощал. По счету первый тайм оказался равным. Сначала Краев воспользовался прострелом Процевского и счет в матче открыл, а затем Василий Ковтун с линии штрафной снял «паутину» с ворот Федака. Куда больше событий было во второй 45-минутке, главным действующим лицом которой стал полузащитник Олег Синица. Сперва он заработал одиннадцатиметровый, однако переиграть вратаря соперника не смог, послав мяч рядом со штангой. Реабилитировался Олег спустя всего четыре минуты, когда добил мяч в сетку после удара в штангу Добарина. Пока виноградовцы приходили в себя, Синица оформил дубль. После отменной передачи вразрез от Краева 10-й номер «желто-синих» обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.

В четверг и пятницу «Металлист 1925» будет работать в привычном режиме двухразовых тренировок, а в субботу сыграет четвертый спарринг на этом сборе против чемпиона и обладателя Кубка области - ФК «Ужгород».

«Металлист 1925» – «Севлюш» – 3:1

Голы: Краев, 17, Синица 64, 68 – Ковтун, 36

«Металлист 1925»: Федак, Процевский, Сидоренко (Цвиренко 46), Литвяк (Маслов 46), Емельянов (Коваленко 69), Ралюченко, Пивоваров (Безродний 46), Синица (Кателин 71), Краев (Дехтяренко 73), Давыдов (к) (Пец 75), Скотаренко (Добарин 46)

«Севлюш»: Гринишин, Ломага, Микуляк, Чумак, Вайда, Байдурович, Ковтун, Реплюк (к), Мешко, Луця, Чедрик

На замену выходили: Славик, Вашкеба, Жуков, Котляр, Орос, Ковня, Дудаш

На 60-й минуте Синица не реализовал пенальти (мимо)