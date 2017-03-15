Виктор ЛЕОНЕНКО: «Харьков не очень фартовый для Шахтера»

Своими предматчевыми ожиданиями от встречи «Шахтера» с «Олимпиком» поделился экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко.

- В первом круге только двум командам удалось отобрать очки у лидера чемпионата - «Динамо» и «Олимпику». Как думаете, подопечные Романа Санжара способны на еще один подвиг?

- Если брать за основу последнюю игру с «Ворсклой», то с «Шахтером» такое точно не пройдет. С полтавчанами «Олимпик» выглядел очень слабо и создал голевые моменты, по сути, из ничего. В матче с «горняками» вряд ли повторится подобное. Я не люблю загадывать, но если подопечные Паулу Фонсеки не позволят себе уйти в отпуск, то их сопернику, конечно, будет трудно. Да, бой может дать любая команда и очки можно забрать, но для меня главное сама игра. Хочется, чтобы она получилась. Что же касается «Олимпика», то у него только один шанс – контратаки. Есть еще один нюанс. При большом количестве болельщиков сопернику «Шахтера» точно будет тяжело. Ведь бразильцы любят, когда на трибунах сидят зрители. Особенно стараются Марлос и Тайсон, потому что чувствуют себя в Харькове как дома.

- Чем тогда можно объяснить тот факт, что в Харькове для «Шахтера» все матчи пока складываются непросто?

- Во-первых, надо просто забивать. В Луцке, к примеру, тоже все непросто складывалось. Но такое бывает со всеми командами, которые не реализовывают свои моменты. Футболисты начинают нервничать и не всегда все получается. С другой стороны, главное, что эти моменты есть. И это важно для любой команды. Вот если их нет, то президенту или тренеру нужно задуматься. У «Динамо», к примеру, в матче с «Зиркой» был один удар в створ, по их воротам два – и вот вам поражение. Пока Харьков действительно не очень фартовый для «Шахтера». Но все это можно объяснить в какой-то мере невезением, хотя главная проблема – это реализация.

- Сказывается ли на игре «Шахтера» отсутствие Фреда и Дентиньо?

- Нет. В сложившейся в чемпионате ситуации Фред и Дентиньо особо не нужны, как и другие основные игроки. «Горняки» вполне могут доигрывать этот сезон Премьер-лиги дублирующим составом. Взять у Валерия Кривенцова полкоманды и дать им возможность набираться опыта. Но, понятное дело, такого не будет: есть еще Кубок Украины, сборники, которые должны быть в хорошей форме. Ну и болельщиков надо уважать. Можно, впрочем, давать на игру особые задания: играть, к примеру, только в одно-два касания…

К сожалению, на данный момент у нас есть лишь «Шахтер» и только там дальше все остальные. И это плохо, когда есть всего одна команда. И хорошо еще, что в этой ситуации она держится на уровне, показывает достойный футбол. Но такого, наверное, нигде не было и нет, чтобы в чемпионате участвовало 12 команд и отрыв после первого этапа был 16 очков. Это ненормально! В данном случае очень сильно жалко «Динамо». Как можно было умудриться допустить подобное?! Хотя я уже ничему не удивляюсь.

Матч «Шахтер» - «Олимпик» пройдет в Харькове 17 марта. Начало игры в 19:00.