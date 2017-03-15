Цыганков приступил к тренировкам

Сегодня к тренировкам в общей группе приступил полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков. Повреждение икроножной мышцы не позволило футболисту принять участие в последнем поединке команды — в Кропивницком со «Звездой» (0:2).
По индивидуальной программе работают полузащитники Павел Ориховский и Владимир Шепелев.
Источник — zbirna.com
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