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Цыганков приступил к тренировкам

Ориховский и Шепелев работают по индивидуальной программе

  • 15.03.2017 17:24
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ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Сегодня к тренировкам в общей группе приступил полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков. Повреждение икроножной мышцы не позволило футболисту принять участие в последнем поединке команды — в Кропивницком со «Звездой» (0:2).

По индивидуальной программе работают полузащитники Павел Ориховский и Владимир Шепелев.

Источник — zbirna.com

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