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Пауло ДИБАЛА: «Форварды должны чем-то жертвовать для блага команды»

Нападающий «Ювентуса» доволен игрой туринского клуба в текущем сезоне

  • 15.03.2017 16:51
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ФК Ювентус. Пауло Дибала (справа)
© ФК Ювентус. Пауло Дибала (справа)

В этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА только «Ювентус» выиграл все четыре матча на выезде. Но даже на фоне такой статистики его показатели в Турине удивляют.

С момента открытия нового «Ювентус Стэдиум» команда провела на нем 150 матчей во всех турнирах. Начала «старая синьора» 11 сентября 2011 года с разгрома «Пармы» со счетом 4:1. Вчерашняя победа над «Порту» стала для нее 119-й на своей арене.

Мощное световое шоу придает героический пафос даже простому объявлению стартовых составов. Перед стартовым свистком тифози поднимают в воздух клубные шарфы и поют гимн «Ювентуса», чтобы игроки чувствовали всем сердцем: здесь их дом.

«Наши болельщики играют огромную роль! Никогда не устанем благодарить их», - сказал после игры автор победного гола Пауло Дибала.

«Будет повторять это и дальше, так как прекрасно осознаем, насколько важна их поддержка в каждом матче, дома и на выезде, - добавил он. - Фаны здорово помогают нам на этом стадионе».

В 85 играх на «Ювентус Стэдиум» черно-белые забили 320 голов и потерпели всего пять поражений. Домашняя победная серия в серии А достигла 31 матча (93 победы из 110). В еврокубках «Юве» уступил лишь в одной из 26 встреч (0:2 c «Баварией» в 2013 году) и выиграл 15.

Впрочем, в этом сезоне команда сильна не только в Турине. В восьми матчах «Юве» пропустил лишь два мяча и шесть раз сыграл насухо. И это несмотря на агрессивную схему 4-2-3-1 с Гонсало Игуаином, Дибалой, Марио Манджукичем и Хуаном Куадрадо в атаке.

По словам Дибалы, один из козырей «Юве» в том, как форварды работают в защите. «Тренер сказал, мы должны так делать, если хотим вчетвером играть в нападении, - говорит Дибала. - У нас большая группа атаки, и важно, чтобы все чем-то жертвовали ради блага команды. Порой приходится помогать в защите, это нормально и очень важно».

Как обычно, Манджукич работал в обороне усерднее прочих нападающих и играл с крайними защитниками «Порту» аж до своей штрафной. «Марио провел очередной классный матч, - был доволен Аллегри. - Он образец для подражания. [Марко] Пьяца должен последовать его примеру и понять, что оборона так же важна, как атака».

Если все «бьянконери» будут выкладываться так же, как Манджукич, сложно представить, как далеко пройдет «Ювентус» в Лиге чемпионов.

Источник — УЕФА

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