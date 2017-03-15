Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Денис ВАСИН: «Вижу, что Сталь прогрессирует»

Форвард каменского клуба доволен изменениями в команде

  • 15.03.2017 16:31
  • 91 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Денис Васин
© ФК Сталь. Денис Васин

Нападник «Сталі» розповідає про прогрес — загальнокомандний і свій, заглядаючи в наступний сезон.

— Денисе, як самопочуття? Як нирки після забитого «Чорноморцю» м’яча…
— Сьогодні (розмова відбулась увечері вівторка. — УПЛ) на тренуванні знову відчув біль. Розповів про це нашому лікарю, разом посміялися. Загалом усе нормально — незначне ушкодження.

— У трьох матчах після поновлення чемпіонату у Вашої команди сім очок із дев’яти можливих. Ніхто не сумнівався, що з приходом Леоніда Кучука команду з Кам’янського очікує ренесанс, але щоби такий!
— Значить, добре підготувалися на зборах. Ми уважно готуємося до кожного матчу, стараємося на полі. Просто виходимо на поле й виконуємо свою роботу. Це почало давати результат.

— Іще показовий момент: за три весняні тури «Сталь» — єдиний колектив, який не пропускав. Новий наставник робить акцент на оборону?
— Я би не сказав, що є якась ставка на оборону. Просто в трьох конкретних матчах уся команда вдало діяла при захисті воріт, через що не пропускала.

— При тому, що в кожному з трьох матчів Леонід Станіславович експериментує зі складом, найчастіше зачіпаючи саме захист. Зокрема, пробуються схеми з чотирма і п’ятьма бекам.
— Не можу говорити про ротацію, це компетенція тренера. Про схему з п’ятьма захисниками: проти «Чорноморця» так грали всі 90 хвилин, у двох попередніх матчах епізодами. Як буде до кінця сезону, чи дотримуватиметься цієї тактики — не знаю.

— Фахівці зауважують, що прогрес у грі кам’янців відбувається від матчу до матчу. На вашу думку, за рахунок чого?
— Вважаю, основна причина — змінився підхід до справи у нас, гравців. Тому й прийшов прогрес. Ми справді відчуваємо його. Причому не тільки від гри до гри, а й від одного тренування до наступного.

— Покращилась і Ваша статистика: два голи в трьох матчах, при тому, що за ціле літо й осінь 2016-го відзначилися тільки раз!
— Відчуваю, що прогресую. Бачу, що те ж саме переживає вся команда. Бачу зміни в усьому — на полі, в роздягальні. Сподіваюся, так і далі буде.

— «Сталь» уже не виконала завдання на сезон, не потрапивши в топ-шістку Ліги Парі-Матч. Чи допускаєте сьогодні думку, мовляв, «От якби восени йшли з таким темпом, як сьогодні…»
— Не існує умовного способу — ні в житті, ні у футболі. Вийшло так, як вийшло: ми гратимемо в другій шістці. Про щось інше говорити немає сенсу.

— Володимир Генінсон оголосив, що команда, котра посяде сьоме місце, отримає спеціальний заохочувальний приз. Які ще стимули вишукувати для себе в другій частині чемпіонату?
— Стимул можна знайти в усьому. Наш наставник перед кожною грою знаходить потрібні слова, стимулює нас старатись і викладатися на полі. Я би сказав, знаходить для нас натхнення — щоразу. Робить так, аби під час матчів ми не відбували номер. І це виходить. Сьогодні головний для нас стимул — добре відіграти 11 поєдинків цього сезону й закласти базу успішного виступу на наступний.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.