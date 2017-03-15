Денис ВАСИН: «Вижу, что Сталь прогрессирует»

Нападник «Сталі» розповідає про прогрес — загальнокомандний і свій, заглядаючи в наступний сезон.

— Денисе, як самопочуття? Як нирки після забитого «Чорноморцю» м’яча…

— Сьогодні (розмова відбулась увечері вівторка. — УПЛ) на тренуванні знову відчув біль. Розповів про це нашому лікарю, разом посміялися. Загалом усе нормально — незначне ушкодження.

— У трьох матчах після поновлення чемпіонату у Вашої команди сім очок із дев’яти можливих. Ніхто не сумнівався, що з приходом Леоніда Кучука команду з Кам’янського очікує ренесанс, але щоби такий!

— Значить, добре підготувалися на зборах. Ми уважно готуємося до кожного матчу, стараємося на полі. Просто виходимо на поле й виконуємо свою роботу. Це почало давати результат.

— Іще показовий момент: за три весняні тури «Сталь» — єдиний колектив, який не пропускав. Новий наставник робить акцент на оборону?

— Я би не сказав, що є якась ставка на оборону. Просто в трьох конкретних матчах уся команда вдало діяла при захисті воріт, через що не пропускала.

— При тому, що в кожному з трьох матчів Леонід Станіславович експериментує зі складом, найчастіше зачіпаючи саме захист. Зокрема, пробуються схеми з чотирма і п’ятьма бекам.

— Не можу говорити про ротацію, це компетенція тренера. Про схему з п’ятьма захисниками: проти «Чорноморця» так грали всі 90 хвилин, у двох попередніх матчах епізодами. Як буде до кінця сезону, чи дотримуватиметься цієї тактики — не знаю.

— Фахівці зауважують, що прогрес у грі кам’янців відбувається від матчу до матчу. На вашу думку, за рахунок чого?

— Вважаю, основна причина — змінився підхід до справи у нас, гравців. Тому й прийшов прогрес. Ми справді відчуваємо його. Причому не тільки від гри до гри, а й від одного тренування до наступного.

— Покращилась і Ваша статистика: два голи в трьох матчах, при тому, що за ціле літо й осінь 2016-го відзначилися тільки раз!

— Відчуваю, що прогресую. Бачу, що те ж саме переживає вся команда. Бачу зміни в усьому — на полі, в роздягальні. Сподіваюся, так і далі буде.

— «Сталь» уже не виконала завдання на сезон, не потрапивши в топ-шістку Ліги Парі-Матч. Чи допускаєте сьогодні думку, мовляв, «От якби восени йшли з таким темпом, як сьогодні…»

— Не існує умовного способу — ні в житті, ні у футболі. Вийшло так, як вийшло: ми гратимемо в другій шістці. Про щось інше говорити немає сенсу.

— Володимир Генінсон оголосив, що команда, котра посяде сьоме місце, отримає спеціальний заохочувальний приз. Які ще стимули вишукувати для себе в другій частині чемпіонату?

— Стимул можна знайти в усьому. Наш наставник перед кожною грою знаходить потрібні слова, стимулює нас старатись і викладатися на полі. Я би сказав, знаходить для нас натхнення — щоразу. Робить так, аби під час матчів ми не відбували номер. І це виходить. Сьогодні головний для нас стимул — добре відіграти 11 поєдинків цього сезону й закласти базу успішного виступу на наступний.