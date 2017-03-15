Роман БЕЗУС: «Я в Бельгии не пряники ем, а работаю»

В чемпионат Бельгии он ворвался, как говорится, летящей походкой. Шел в обводку, отдавал передачи, бил по воротам. Представляете — его команда проигрывала, а его включали в сборную тура! Но в том-то и дело, что для любого тренера на первом месте всегда были и будут коллективные результаты, и хорватский наставник Сент-Трюйдена Иван Леко решил пожертвовать одной фигурой в атаке, чтобы укрепить оборону.

Выбор пал на украинского хавбека Романа Безуса. Да так пал, что в этом году воспитанник кременчугского футбола провел на поле всего 28 минут. Не знаю, как там выглядит защита бельгийцев, но в 10-ти последних матчах Сент-Трюйден пропустил 18 мячей. Забил, кстати, 13. Впрочем, нам от этого ни холодно, ни жарко. Для нас главное, чтобы играл один из самых талантливых наших полузащитников, а он не играет. Почему? С этого вопроса и начался наш немного грустный, но полезный, думаю, разговор.

— Рома, ты можешь объяснить, что же все-таки происходит?

— Я сам много чего до конца не понимаю. Проще всего сказать, что главная причина — изменение тактики. В начале сезона мы действовали в роскошном атакующем ключе, радовали зрителей, создавали много моментов, но… не забивали. Не было результата, и пошли разговоры о том, что судьба нашего тренера висит на волоске. В такой ситуации любой наставник будет что-то менять. Поменялись и мы. Стали играть, по сути, даже не в пять, а в шесть номинальных защитников. С двумя опорниками и двумя чистыми нападающими. В такой схеме моя позиция на поле оказалась, в общем-то, не нужна. Да и результаты улучшились.

«Понимаю, что… вообще ничего не понимаю»

— Тренер тебе что-то объяснял, поддерживал?

— Мы с ним несколько раз разговаривали. Возможно, он на меня за что-то обиделся.

— Ты дал такой повод?

— Разве что тем, что не забивал и не отдавал голевых передач. Наверное, от меня ждали большего. Результат в футболе — на первом месте.

— Может, ты плохо работал на оборону?

— Не думаю. Я старался, видел статистику, там было достаточно отборов. Но наставник однажды спросил у меня, готов ли я за него сражаться. Конечно, готов! Я и сражался. Но у него почему-то возник такой вопрос. Вот это мне больше всего непонятно. Может, когда стану тренером, тогда и пойму (улыбается). А пока понимаю, что… вообще ничего не понимаю.

— Зимой были мысли поменять обстановку?

— Были, но меня убедили в том, что я нужен команде.

— Быть может, тренер специально тебя не ставит, чтобы ослабить сборную Украины? Он же хорват…

— Мне сейчас, конечно, не до юмора, но за шутку — спасибо (улыбается).

— Многие наши футболисты, приезжая за рубеж, ярко начинают, а потом садятся на лавочку. Почему так происходит?

— Не знаю, как там у других, но я думал, что мне, наоборот, сложно будет вначале. Нужно время, чтобы привыкнуть к новой команде, языковой барьер мешает. Но вышло совсем иначе. В первый месяц было очень легко.

— Расслабился?

— Да не расслаблялся я! Работал, как и раньше, на тренировках. В городе меня начали узнавать болельщики, пресса хорошие оценки ставила, все хвалили. Но опять-таки — не было результата у команды. Хорошо играть — мало. Лучше забивать при плохой игре…

«Малиновский — фигура номер один»

— Самый стабильный футбол из всех наших легионеров демонстрирует в Бельгии Руслан Малиновский. Согласен?

— Конечно. Считаю, что Генк сейчас по игре лучше всех смотрится в чемпионате (вместе с Брюгге), и в этом большая заслуга Руслана. У него в команде отличный футбол — комбинация, все через пас. Думаю, он там получает удовольствие от игры. К тому же отдает, забивает.

— Ты его поздравил с вызовом в сборную?

— Нет, на этой неделе мы еще не общались, а на прошлой Малиновский приезжал к нам в гости, и ему как раз звонили администраторы. Спрашивали, какой подготовить номер.

— Помню, осенью в одном из своих интервью ты прогнозировал возвращение полузащитника Генка в национальную команду…

— Да, говорил такое. Просто знаю, что Руслан всегда нравился Раулю Рианчо, поэтому так и сказал.

— В Бельгии Малиновский выполняет, по сути, функции свободного художника, а в сборной — строгие схемы. Впишется?

— Я же не тренер, откуда мне знать? В Генке он играет как бы второго опорника, чуть левее, а в национальной команде немного другая расстановка.

— Перед хорватами она не изменится?

— Опять вопрос не по адресу (улыбается). Но я думаю, что почерк останется прежним.

— Чего ты ждешь от матча в Загребе?

— Хорошей игры. Надеюсь, наши не уступят.

«Попрошу Павлова, пускай передаст в Бельгию кнут…»

— Рома, по такой же схеме, что и у сборной, давно действует Динамо. Почему эта тактика перестала работать в Киеве?

— Мне со стороны тяжело судить, что там на самом деле происходит. Может, просто привыкли соперники, научились грамотно обороняться против такой структуры. Впрочем, общаясь с некоторыми ребятами, знаю, что кое-какие изменения уже происходят. Нужно надеяться на лучшее.

— Мало того, что у тебя сейчас такой тяжелый период, так еще и все твои бывшие команды медленно, но уверенно идут ко дну…

— Не все — ты Кремень забыл! Думаю, команда моего родного города наконец-то выйдет в первую лигу. А остальные… Конечно, переживаю, созваниваюсь, знаю, что непросто. Сейчас всей нашей стране непросто. Футбол — не исключение.

Грустно — не то слово. Самому играть хочется — не представляешь как! Но руки не опускаю, нужно работать и доказывать. Не сдаваться.

— Какой главный урок ты вынесешь из всей своей истории?

— Ни в коем случае нельзя никого ни в чем винить. Но если стану тренером, буду, наверное, искать индивидуальный подход к каждому футболисту. Учитывать все особенности — достоинства и недостатки.

— Признайся, после Ворсклы у тебя было где-то такое, как ты говоришь, индивидуальное отношение?

— В Сент-Трюйдене поначалу было. После каждой тренировки, после каждой игры со мной много говорили, но потом все поменялось. Впрочем, на тренера, повторюсь, никакой обиды нет. Понимаю, что ему нужно было что-то менять.

— Так, может, стоит позвонить Николаю Павлову и попросить, пускай свой кнут передаст? Хватит бельгийские пряники кушать…

— Может, и стоит (улыбается). Но пряники здесь, поверь, я не кушаю. Работаю и стараюсь не унывать.

Евгений ГРЕСЬ