Зенит выплатит Луческу €2,5 миллиона в случае увольнения

Футбольный клуб «Зенит» выплатит €2,5 млн главному тренеру Мирче Луческу в случае расторжения контракта. Об этом сообщил источник, близкий к петербургскому клубу.
Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года по схеме «2+1» - на два года с возможностью продления на один сезон.
«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка €2,5 млн. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста», - сказал источник.
После 19 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым «Спартака» на восемь очков.
Источник — ТАСС
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