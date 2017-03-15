Зенит выплатит Луческу €2,5 миллиона в случае увольнения

Футбольный клуб «Зенит» выплатит €2,5 млн главному тренеру Мирче Луческу в случае расторжения контракта. Об этом сообщил источник, близкий к петербургскому клубу.

Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года по схеме «2+1» - на два года с возможностью продления на один сезон.

«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка €2,5 млн. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста», - сказал источник.

После 19 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым «Спартака» на восемь очков.