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Зенит выплатит Луческу €2,5 миллиона в случае увольнения

Помощникам румынского тренера достанется €1 миллион

  • 15.03.2017 16:12
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Футбольный клуб «Зенит» выплатит €2,5 млн главному тренеру Мирче Луческу в случае расторжения контракта. Об этом сообщил источник, близкий к петербургскому клубу.

Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года по схеме «2+1» - на два года с возможностью продления на один сезон.

«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка €2,5 млн. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста», - сказал источник.

После 19 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым «Спартака» на восемь очков.

Источник — ТАСС

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