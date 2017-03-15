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НОЙЕР: «Бавария в хорошей форме, но до конца сезона еще далеко»

Голкипер немецкого клуба ждет жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 15.03.2017 15:59
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ФК Бавария. Мануэль Нойер
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

Перед тренировкой в среду Мануэль Нойер дал интервью клубному ТВ «Баварии», в котором поделился мыслями о своей игре, рассказал о любви к теннису и проанализировал форму команды.

«Мы в хорошей форме, но мы понимаем, что до конца сезона ещё далеко. Впереди у нас важные недели», - заявил Нойер, предвкушающий следующие матчи в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. «Март - очень важный для нас месяц. Теперь мы должны дождаться жеребьевки Лиги чемпионов».

Возможный козырем в борьбе за титулы может стать кадровая ситуация в «Баварии» - в среду на поле были все игроки! «В данный момент все здоровы, но я не хочу об этом много говорить. В последний раз, когда у нас была такая ситуация, и мы начали это обсуждать, сразу же несколько футболистов получили повреждения. В важных матчах нам их не доставало», - рассказал первый номер Рекордмайстера. Нойер смотрит в будущее с оптимизмом: «Мы рады, что дела идут так, как они идут. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация продержалась как можно дольше».

Источник — ФК Бавария

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