НОЙЕР: «Бавария в хорошей форме, но до конца сезона еще далеко»

Перед тренировкой в среду Мануэль Нойер дал интервью клубному ТВ «Баварии», в котором поделился мыслями о своей игре, рассказал о любви к теннису и проанализировал форму команды.

«Мы в хорошей форме, но мы понимаем, что до конца сезона ещё далеко. Впереди у нас важные недели», - заявил Нойер, предвкушающий следующие матчи в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. «Март - очень важный для нас месяц. Теперь мы должны дождаться жеребьевки Лиги чемпионов».

Возможный козырем в борьбе за титулы может стать кадровая ситуация в «Баварии» - в среду на поле были все игроки! «В данный момент все здоровы, но я не хочу об этом много говорить. В последний раз, когда у нас была такая ситуация, и мы начали это обсуждать, сразу же несколько футболистов получили повреждения. В важных матчах нам их не доставало», - рассказал первый номер Рекордмайстера. Нойер смотрит в будущее с оптимизмом: «Мы рады, что дела идут так, как они идут. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация продержалась как можно дольше».