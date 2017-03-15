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Ультрас Ворсклы: «Мы верим в Сачко!»

Фанаты выразили поддержку главному тренеру полтавского клуба

  • 15.03.2017 15:45
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Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Целый ряд отечественных СМИ (не только футбольных) растиражировали открытое письмо якобы написанное группой болельщиков «Ворсклы» (авторство неизвестно), в котором выражается недоверие главному тренеру команды Василию Сачко. Сейчас же имеем официальное заявление ультрас «Ворсклы» по этому поводу.

«Мы, Ультрас «Ворсклы», не имеем никакого отношения к данному заявлению в сторону Василия Сачко.  И, в связи со сложившимися обстоятельствами, хотим высказать свое мнение.  Мы также не любим, когда проигрывает наш клуб, но знаем о тяжелом финансовом положении ФК «Ворскла», из- за чего ушли основные игроки, а новый состав за 2-3 месяца не сыграется, как бы нам этого ни хотелось.  Мы всегда поддерживали Василия Сачко, он очень много сделал для «Ворсклы» как тренер, а в свое время как игрок. Мы, «Ультрас Лтава22», верим, что у Василия Викторовича все получится, а иначе быть не может!»

ОДНА ЖИЗНЬ. ОДНА КОМАНДА.

С уважением, «Ультрас Лтава22»   vk.com/ltava_22

Источник — ФК Ворскла

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