Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ: «Шахтер замыливает людям глаза»

Специалист считает, что нынешний формат проведения чемпионата Украины стал большой ошибкой

  • 15.03.2017 15:36
  • 1124 просмотров
  • 3 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий
© dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий

Легендарний в минулому гравець «Карпат» нищівно розкритикував ідею «Шахтаря» змінити формат чемпіонату України.

«Нинішній формат - велика помилка, бо чемпіонат України цікавішим не став, - сказав Ігор Кульчицький, - Радше навпаки, поєдинки були нудні, а глядачі ставили антирекорди відвідуваності. Ми поділили команди на дві «шістки». Навіщо було це робити? Кому цікаво буде спостерігати за матчами команд, що борються за восьме чи дев’яте місце. Думаю, цієї весни навряд чи глядачі будуть дивитися на перипетії у двох групах. Керівники «Шахтаря» це збагнули, от і пропонують нам зміни, щоб виправдати нинішній формат. Вони замилюють людям очі, щоб ніхто зараз не говорив про провальний формат. Згадаймо, що саме «Шахтар» був ініціатором поділу на дві групи по шість команд».

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 15.03.2017 15:40
    +6
    Точно сказано!
    Ссылка
    viksilverland
    online
    viksilverland, 15.03.2017 15:58
    -2
    Маразматик старий. Якби не цей формат то була б ще гірша відвідуваність та інтерес
    Ссылка
    acrobat2
    online
      acrobat2, 15.03.2017 16:13
    0
    глядачі пропали не потому что формат поменялся, а потому что команды играть перестали нормально. Было бы больше сильных команд - смотрели бы игры и верхней группы и нижней.
    И не надо ля-ля. На Динамо зрители ходят только когда они выигрывают и красиво. А за последние 2 сезона они играть перестали и выигрывали много матчей благодяря пенальти на последних минутах - смысл смотреть?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.