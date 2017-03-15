Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ: «Шахтер замыливает людям глаза»

Легендарний в минулому гравець «Карпат» нищівно розкритикував ідею «Шахтаря» змінити формат чемпіонату України.

«Нинішній формат - велика помилка, бо чемпіонат України цікавішим не став, - сказав Ігор Кульчицький, - Радше навпаки, поєдинки були нудні, а глядачі ставили антирекорди відвідуваності. Ми поділили команди на дві «шістки». Навіщо було це робити? Кому цікаво буде спостерігати за матчами команд, що борються за восьме чи дев’яте місце. Думаю, цієї весни навряд чи глядачі будуть дивитися на перипетії у двох групах. Керівники «Шахтаря» це збагнули, от і пропонують нам зміни, щоб виправдати нинішній формат. Вони замилюють людям очі, щоб ніхто зараз не говорив про провальний формат. Згадаймо, що саме «Шахтар» був ініціатором поділу на дві групи по шість команд».