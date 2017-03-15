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Евгений БОРОВИК: «Я не покупал фанатам конфет и не делал подарков»

Голкипер «Карпат» быстро завоевал симпатии поклонников львовского клуба

  • 15.03.2017 15:12
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ФК Карпаты. Евгений Боровик
© ФК Карпаты. Евгений Боровик

Прийшовши у нову команду, Євген Боровик відразу ж своєю невтомною працею завоював місце у стартовій одинадцятці Олега Дулуба. Витягнути небезпечний штрафний чи кінчиками пальців дістати, здавалось, неможливий м’яч – все це по силі для кіпера «зелено-білих».

– Такий собі лайфхак від Євгена Боровика – як за дві гри змусити вболівальників скандувати твоє прізвище...
– Перш за все, мені надзвичайно приємно їх ставлення, тільки позитивні емоції. Що потрібно робити? Гідно грати, глядача ж не обдуриш. Я точно їм цукерок не купував і подарунків теж не робив (сміється). Тільки працюючи на футбольному полі можна заслужити повагу фанатів.

– Твоя перша думка, коли арбітр дав фінальний свисток і «Карпати» другий матч поспіль здобули три очки...
– Здорово, що знову перемогли. Це завжди приємно (усміхається). Я знаю, що у Львові давно не було перемог. Коли починаєш вигравати у складі нової команди – справді сильно тебе стимулює.

– Все ж, не вдалось закінчити матч із «сухим» результатом...
– Думаю, десь на останніх хвилинах не вистачило концентрації. Почали трохи нервуватись, перейматись за кінцевий результат й від цього почались дрібні проблеми. Добре, що так все закінчилось й вистачило сил вистояти ті останні хвилини.

– Матчі проти «Олександрії» та «Волині» уже залишилися в минулому – на черзі «Дніпро», ворота якого захищає 18-річний Андрій Лунін...
– Ще не доводилось з ним грати на одному полі, тому не можу сказати про нього чогось конкретного. Як би там не було, якщо тренер довіряє йому місце в основному складі, отже він кращий з-поміж своїх партнерів.

– Дві перемоги вже є, але кажуть, що Бог любить трійцю. Який настрій перед «Дніпром»?
– Атмосфера у команді дуже хороша, дружелюбна. Всі один одного підтримують як на тренуваннях, так і поза полем, постійно спілкуємось. Одним словом – настрій прекрасний. Їдемо в Дніпро тільки за перемогою, нам потрібні очки. У турнірній таблиці ми вже обійшли дніпрян, тож тепер потрібно закріпити свої позиції.

Источник — ФК Карпаты

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