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ФРАНКОВ: «Какие последствия? Команду что, отвезут в лес и прикопают?»

Главред «Футбола» считает, что наставник «Динамо» Сергей Ребров ограничен в своих возможностях

  • 15.03.2017 14:48
  • 1492 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал информацию Виктора Вацко о том, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров пообещал команде «последствия» в случае невыигрыша у «Черноморца».

«Да вот уже ответил - ну и как «наслидки»? Команду распустят, что ли? В лес отвезут и прикопают? Расторгнут контракты в одностороннем порядке? Так это все не от главного тренера зависит... Он может разве что другую команду поставить - у Висенте одолжить или Мороза, и то не без ведома президента», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 15.03.2017 15:18
    +2
    Вот у кого без костей.
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    Elblanko
      Elblanko, 15.03.2017 16:07
    0
    Інколи здається, шо людині аби висратись...
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    acrobat2
    online
      acrobat2, 15.03.2017 16:15
    0
    Зато правлу сказал. На игру не выпустит? они как получали зп, так и будут, и работать не надо будет. Мечта любого человека- ни чего не делаеш- некислую ЗП получаеш.
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