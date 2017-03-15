ФРАНКОВ: «Какие последствия? Команду что, отвезут в лес и прикопают?»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал информацию Виктора Вацко о том, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров пообещал команде «последствия» в случае невыигрыша у «Черноморца».

«Да вот уже ответил - ну и как «наслидки»? Команду распустят, что ли? В лес отвезут и прикопают? Расторгнут контракты в одностороннем порядке? Так это все не от главного тренера зависит... Он может разве что другую команду поставить - у Висенте одолжить или Мороза, и то не без ведома президента», – написал Франков в своей конференции.