Паулу ФОНСЕКА: «Меня устраивает формат чемпионата»

Главный тренер «Шахтера» в рамках открытой тренировки ответил на вопросы журналистов.

– Паулу, «Олимпик» для вас – главная сенсация чемпионата Украины, если учесть бюджет клуба, зарплаты, его место в турнирной таблице и стиль игры?

– Хорошая команда, единственная, кроме «Динамо», отобравшая у нас очки. Это качественный коллектив, который отлично проводит чемпионат. Мы ожидаем сложного матча с «Олимпиком».

– После поединка с «Ворсклой» вашего соперника назвали «донецкой «Барселоной». Как вам такое мнение?

– Рискованное сравнение. Думаю, очень сложно сопоставлять «Барселону» с любой командой мира. Тем не менее я прекрасно это понимаю, ведь «Олимпик» провел отличный матч и достаточно неплохо выступает в чемпионате, а потому заслуживает некоторое сравнение.

– У вас и в дальнейшем в центре поля Степаненко будет играть в связке с Коваленко, а не с Малышевым?

– Честно говоря, я еще не принял решение. Понятно, что Степаненко будет оставаться в центре, а насчет Коваленко и Малышева окончательно не определился.

– Завершается первая часть чемпионата. На втором этапе шестерка сильнейших будет проводить матчи между собой. Планируете ли в связи с этим вносить корректировки в тренировочный процесс команды?

– Нет. Сегодня наша работа приносит нам успех, поэтому ничего менять не станем. Вы правильно отметили: в группе остаются сильнейшие. Предстоят самые сложные поединки, но это никак не повлияет на нашу стратегию, игру и тренировочный процесс.

– Насколько успешно прошла адаптация Бланко Лещука в команде? Вы довольны его первыми матчами или ждали несколько большего?

– На мой взгляд, он прекрасно адаптируется. Не стоит забывать, что Густаво совсем недолго находится в «Шахтере». Ему еще нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры. Даже в предыдущей встрече с «Зарей» он забил мяч, который, к сожалению, не засчитали. В целом я очень доволен действиями Бланко Лещука.

– Как планируете заполнять паузу в чемпионате?

– Как и до сегодняшнего дня. К счастью, большое количество футболистов «Шахтера» вызваны в сборную Украины. В клубе останется совсем мало игроков, и мы будем продолжать с ними работать весь этот период. Очень доволен тем, что многие наши исполнители приглашены в национальную сборную. Меня это радует.

– Спаррингов не будет?

– Нет, как и всегда.

– Как вы провели свой первый день рождения в Украине?

– Обычно. В тот день был матч. Я имел право поесть на стадионе торт и получить некоторые презенты от игроков. Но, конечно, самым большим подарком стала наша победа. Так что был классный день рождения!

– Что для вас значит отрыв от «Динамо» в 16 очков?

– Для нас это совершенно ничего не означает. Мы поставили перед собой большую цель и стараемся идти к ней. Очень уважаем «Динамо» и всех остальных соперников, поэтому никогда не обращаем внимания на свое преимущество в очках. Нашей целью всегда является следующий поединок. В данном случае это встреча с «Олимпиком» – к ней мы и готовимся.

– В некоторых странах на втором этапе очки делят пополам, сокращая отставание в два раза. Вам бы этого хотелось?

– Нет, конечно. Зачем делить очки, которые были заработаны? Это неправильно и нечестно. Кстати, я сейчас не вспомню ни один чемпионат, где бы так делали.

– Раньше так было в Бельгии.

– Раньше? Но сейчас нет? Наверное, по какой-то причине они этого не делают. Сейчас в больших европейских чемпионатах я не вижу, чтобы кто-то таким занимался. Это было бы очень несправедливо.

– Вас устраивает формат чемпионата?

– Да.

– Генеральный директор клуба предложил новый вариант формата. Вы вникали в него?

– Это вопросы, которые еще рассматриваются и изучаются. Думаю, так будет продолжаться. Я за справедливость и поддержу любой формат чемпионата, лишь бы все было честно и соблюдалось равенство по отношению ко всем клубам. Для этого нужно изучать некоторые детали: вопросы полей, одного типа мяча в чемпионате… Возможно, для вас это не очень важно, но команды хотели бы проводить все матчи одним мячом. Много моментов в футболе можно рассматривать и изменять. Допустим, дубли могли бы выступать в Первой лиге – это было бы намного лучше для ребят, больше конкуренции. Считаю, что украинский футбол можно улучшать. Потенциал есть. Если не ошибаюсь, в Украине 42 миллиона жителей. Люди есть – с каждым днем все можно улучшать. И, чтобы закончить рассуждения на эту тему, также хочу сказать, что можно изучить вопрос и стараться приводить на стадион как можно больше болельщиков. Футбол – это своего рода праздник, мы должны приглашать на него людей, чтобы они получали от зрелища большое удовольствие.

– На тренировке «Шахтера» был Рауль Рианчо. О чем вы беседовали, что он отметил?

– Были обычные разговоры между людьми, которые хорошо общаются. Понятно, что большую часть времени речь шла о футболистах, а также о связи между «Шахтером» и Федерацией футбола Украины.

– Будете смотреть матч в Хорватии?

– Буду. Понятно, что не поеду в Хорватию, но игру посмотрю.