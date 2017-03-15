Кто свергнет Месси и Роналду?

Кевин Гамейро считает, что его партнер по «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рано или поздно положит конец гегемонии Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч».
Последние девять лет он доставался исключительно Роналду или Месси, но Гамейро верит, что вскоре наступит звездный час Гризманна, который занял третье место в голосовании 2016 года. «Если он продолжит в том же духе, то выиграет «Золотой мяч», - сказал Гаймеро.
Гризманн четвертый сезон подряд преодолел отметку в 20 голов и имеет все шансы восьмой год кряду увеличить среднюю результативность за матч, притом что сейчас он делит бомбардирские обязанности в клубе как раз со своим земляком Гамейро.
Гризманну всего 25 лет, и здесь у него преимущество перед Месси (29) и Роналду (32). Однако это не единственный претендент на трон. Возраст также говорит в пользу Неймара (25), Роберта Левандовски (28) и Пьер-Эмерика Обамеянга (27).
А вы помните последнего обладателя «Золотого мяча» до Месси и Роналду? (Ответ ниже)*.
Гризманн: голы на клубном уровне по сезонам
2009/10 – один гол за 6,5 матча (всего - 6)
2010/11 – один гол за 5,6 матча (7)
2011/12 – один гол за 4,8 матча (8)
2012/13 – один гол за 3,2 матча (11)
2013/14 – один гол за 2,5 матча (20)
2014/15 – один гол за 2,1 матча (25)
2015/16 – один гол за 1,7 матча (32)
2016/17 – один гол за 1,8 матча (20)
* Кака в 2007 году.
Источник — УЕФА
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«* Кака в 2008 году. Кхе-кхе, взалагі-то, Кака отримав ЗМ у 2007році, коли виграв з Міланом ЛЧ, 2008 році свій перший ЗМ отримав Роналду ще у складі МЮ. Експірти, мля.»
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Красені.
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