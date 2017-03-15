Донецкий «Олимпик» подписал контракт с защитником сборной Ганы Исмаилом Ганиу, пишет издание ghanasoccernet.com. 20-летний центральный защитник, рост которого 189 см, имеет опыт выступления за юношеские сборные своей страны, а также провел два матча за национальную команду, которой ранее руководил Авраам Грант.
В прошлом сезоне Ганиу становился чемпионом Ганы в составе своей бывшей команды «Ва Олл Старс», проведя за нее 22 матча и забив 1 гол. В ближайшее время «Олимпик» официально сообщит о трансфере футболиста, который мог оказаться в одном из клубов Европы.
Источник — Sport.ua
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