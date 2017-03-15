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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Подъем Днепра и Карпат – это вопрос времени»

Наставник днепровской команды считает, что в ближайшее время ситуация в клубах наладится

  • 15.03.2017 14:14
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Головний тренер «Дніпра» завжди відкритий для спілкування з пресою. Навіть якщо черговий поєдинок його команди відбудеться за кілька днів, він не відмовляє у коментарі. Дмитро Михайленко розповів про майбутню гру із «зелено-білими», проаналізував виступи команд у новому році і розказав про стан справ у «Дніпрі» напередодні заключного матчу першої частини сезону.

– Дмитре Станіславовичу, чого очікувати від протистояння на «Дніпро-Арені», яке відбудеться у п’ятницю?
– Думаю, це буде важкий і, я сподіваюся, цікавий матч проти суперника, який знайшов свою гру. «Карпати» демонструють хороший футбол, але ще перебувають у пошуку найкращих поєднань. Багато футболістів поповнили команду нещодавно, фактично перед самим відновленням чемпіонату.

– Кого можете виділити з-поміж футболістів львівського клубу?
– Подивіться, як змінюється картина: в першому поєдинку з «Чорноморцем» і теперішні «Карпати» – це дві різні команди. Перш за все, якщо брати до уваги зміст гри. Одна справа грати без центрального нападника, як це було в Одесі. За 90 хвилин львів’яни створили не так багато моментів і не особливо турбували володіння «моряків». Інша справа, коли у складі виходить Олександр Гладкий. В такому випадку можна діяти простіше – вибити м’яч вперед, виграти боротьбу на другому поверсі... Ми бачимо, як змінюється тактика з присутністю одного гравця. Той же Голодюк додає надійності в середній лінії. Команда дуже збалансована, її кістяк складають дуже досвідчені виконавці. У минулому сезоні на першому плані були інші гравці. Наприклад, Костевич, який залишив клуб. Ще є Мірошніченко і Ксьонз, які не потребують особливого представлення.

– Для вас матиме значення позиція, на якій фінішує «Дніпро» у регулярній частині чемпіонату?
– Безперечно, це важливо. Ми хочемо вигравати, підійматися якомога вище. Турнірна боротьба для нас однозначно має значення.

– Останні чотири матчі «Дніпра» закінчилися з нічийним результатом. Вбачаєте у цьому більше негатив?
– Тут є і позитивний момент, адже нашими суперниками були команди з верхньої частини турнірної таблиці: «Олімпік», «Чорноморець» і «Олександрія». Отже, це хороший знак для нас. Кожна гра складалася по-різному. З іншої сторони, були поєдинки, у яких ми мали здобувати перемоги. Це трохи розчаровує. Можливо, дається взнаки відсутність досвіду.

– Яка кадрова ситуація у «Дніпрі» на даний момент?
– Загалом не можу скаржитися – всі готові і здорові. Виключення становлять хлопці 1998 року народження, які отримали виклик до збірної. Такі реалії, адже це гравці основного складу. За виключенням цього, все чудово.

– Як розцінюєте той факт, що такі команди, як «Дніпро» і «Карпати» перебувають у нижній частині турнірної таблиці?
– Так, це поганий знак, що клуби з такою історією ведуть боротьбу за виживання. Напевно, це реалії українського футболу. Обидві команди переживають зараз не найкращі часи. Це пов’язано зі зняттям очок і зміною вектору розвитку клубу, вихованням молоді. Ми з цим зіткнулися зараз, а «Карпати» трохи раніше. Я не сумніваюся, що ситуація зміниться і у найближчому майбутньому два клуби з такими традиціями виправлять ситуацію. Підйом «Дніпра» і «Карпат» вверх – це питання часу.

Источник — ФК Карпаты

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