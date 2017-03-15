Шахтер готовится к Олимпику без Дентиньо

«Горняки» продолжают подготовку к донецкому дерби.

Утром 15 марта на поле УТК им. Банникова подопечные Паулу Фонсеки провели тренировку, открытую для представителей СМИ. Перед началом занятия журналисты получили возможность задать вопросы главному тренеру «Шахтера» и капитану команды Дарио Срне.

Что касается утренней сессии, то она прошла в привычном предыгровом формате: акцент был сделан на работе с мячом и тактических упражнениях. Отметим возвращение в общую группу вратаря «оранжево-черных» Никиты Шевченко. Отдельная программа по-прежнему у травмированного Дентиньо.

Завтра в первой половине дня дончане потренируются на УТК им. Банникова, а после обеда вылетят в Харьков.

Напомним, матч 22-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Олимпик» состоится 17 марта на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.