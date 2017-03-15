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Шахтер готовится к Олимпику без Дентиньо

Команда Паулу Фонсеки провела открытую тренировку на Банникова

  • 15.03.2017 13:55
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Шахтер готовится к Олимпику без Дентиньо
«Горняки» продолжают подготовку к донецкому дерби. 
 
Утром 15 марта на поле УТК им. Банникова подопечные Паулу Фонсеки провели тренировку, открытую для представителей СМИ. Перед началом занятия журналисты получили возможность задать вопросы главному тренеру «Шахтера» и капитану команды Дарио Срне. 
 
Что касается утренней сессии, то она прошла в привычном предыгровом формате: акцент был сделан на работе с мячом и тактических упражнениях. Отметим возвращение в общую группу вратаря «оранжево-черных» Никиты Шевченко. Отдельная программа по-прежнему у травмированного Дентиньо. 
 
Завтра в первой половине дня дончане потренируются на УТК им. Банникова, а после обеда вылетят в Харьков.
 
Напомним, матч 22-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Олимпик» состоится 17 марта на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.
 

Источник — ФК Шахтер

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