Дарио СРНА: «После Хорватии буду болеть за сборную Украины»

Перед началом открытой тренировки на вопросы журналистов ответил капитан «горняков».

– Дарио, впереди матч «Шахтер» – «Олимпик». Вы воспринимаете его как дерби?

– Конечно, это дерби, которое, к сожалению, еще ни разу не проходило в Донецке. Мы очень уважаем нашего соперника, президента этого клуба, тренера. С Романом Санжаром я учился на тренерских курсах. В «Олимпике» он проделал огромную работу. Рад, что эта команда попала в плей-офф. Я болел за ребят и буду делать это в будущем, чтобы они продолжали в том же духе и попали в Лигу Европы. Но вы знаете, что друзей на поле нет. В первой половине сезона у нас уже была с ними очень трудная встреча, когда мы потеряли очки, завершив матч 1:1. Поэтому в пятницу также ожидаю непростого поединка и хорошей игры.

– «Олимпик» – это какой-то украинский «Лестер». У футболистов самые маленькие зарплаты, контракты на полгода-год, нет никакой инфраструктуры, и в итоге клуб делит 4–5-е места…

– Это должно быть примером для всех остальных. «Олимпик» в каждом матче показывает характер и хороший футбол. Все это начинается с президента клуба и тренера. Поэтому, как уже сказал, я очень уважаю эту команду.

– Вскоре на уровне сборных состоится поединок Хорватия – Украина. Каковы ваши ожидания от предстоящей встречи?

– После трех игр в Хорватии и запрета УЕФА наконец будет полный стадион. Все понимают, что для сборной это очень важный матч, как, кстати, и для украинцев. Знаю одно: хорваты с первой минуты будут играть на победу – дома мы всегда показываем атакующий футбол. Поэтому хочу, чтобы сборная Хорватии победила и вместе с Украиной попала на чемпионат мира. Вот мое желание.

– Сейчас оборону сборной Украины составляют в основном защитники «Шахтера», в центре поля выходят Тарас Степаненко и Виктор Коваленко. Противостоять им будут Ракитич и Модрич. Уже обсуждали это с партнерами?

– Разговаривали. Для меня фаворит группы, и это не секрет, – сборная Хорватии. Но все равно буду болеть за украинскую команду, чтобы она попала на чемпионат мира. Вашей сборной будет тяжело, потому что хорваты очень хорошо выступают дома. Но нужно уважать соперника. Несколько лет назад мы уже встречались, сыграли два раза вничью. Хорватия с уважением относится к Украине, к тренерскому штабу и футболистам. Так что посмотрим, как все будет.

– Собираетесь лететь на матч?

– Да, я буду на поединке.

– Как изменилась сборная Хорватии при Анте Чачиче?

– Команда показывает хорошую игру. На чемпионате Европы хорватам не хватило удачи, чтобы попасть в полуфинал или вовсе победить в турнире. А удача в футболе очень важна. К сожалению, во Франции у нас ее не было.

– Назовете самых перспективных хорватских игроков?

– Пьяца, Ковачич, Брозович. Вы же знаете, что Хорватия – это страна, где всегда рождаются прекрасные футболисты, гандболисты, баскетболисты. Мы – футбольная страна, хорошие игроки у нас будут всегда.

– А как вам сборная Украины при Андрее Шевченко? Какие изменения заметили?

– Они есть. Ведь каждый тренер зависит от результата. Я очень люблю и уважаю Шевченко, желаю ему только хороших результатов. После Хорватии буду болеть за сборную Украины.

– На игре Хорватия – Украина будете только в качестве зрителя или выступите экспертом на телевидении?

– Не хочу быть экспертом. Буду болеть за Хорватию, за хороший футбол.