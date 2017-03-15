Хосеп ГВАРДИОЛА: «Монако лучше всех в мире забивает голы»

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (4:2) «Манчестер Сити» отправляется во Францию, чтобы провести ответный поединок.

- Я чувствую, что если мы не забьем, то вылетим. У нас есть домашняя победа со счетом 5:3, и сейчас нам нужно сфокусироваться на своих целях. Будет большой ошибкой думать о добытом преимуществе, а не о том, что нам нужно сделать.

Считаю, «Монако» нет равных в мире по умению забивать голы. В атаке они задействуют сразу по пять-шесть футболистов. Физически сильная и быстрая команда, которая впечатляла меня и до первого матча, ну а после него - вдвойне. Хочу, чтобы моя команда играла на победу, а не думала об удержании преимущества.

Комплекс неполноценности? Мы не можем похвастать богатой еврокубковой историей. В случае успеха для нас это будет всего второй четвертьфинал Лиги чемпионов. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это нелегко. Мы здесь, потому что заслужили это.