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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Монако лучше всех в мире забивает голы»

Наставник «Манчестер Сити» - об ответной игре Лиги чемпионов против «Монако»

  • 15.03.2017 13:02
  • 95 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (4:2) «Манчестер Сити» отправляется во Францию, чтобы провести ответный поединок.
 
- Я чувствую, что если мы не забьем, то вылетим. У нас есть домашняя победа со счетом 5:3, и сейчас нам нужно сфокусироваться на своих целях. Будет большой ошибкой думать о добытом преимуществе, а не о том, что нам нужно сделать.
 
Считаю, «Монако» нет равных в мире по умению забивать голы. В атаке они задействуют сразу по пять-шесть футболистов. Физически сильная и быстрая команда, которая впечатляла меня и до первого матча, ну а после него - вдвойне. Хочу, чтобы моя команда играла на победу, а не думала об удержании преимущества.
 
Комплекс неполноценности? Мы не можем похвастать богатой еврокубковой историей. В случае успеха для нас это будет всего второй четвертьфинал Лиги чемпионов. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это нелегко. Мы здесь, потому что заслужили это.
 

Источник — УЕФА

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Комментарии
    leejohn
    online
    leejohn, 15.03.2017 13:13
    0
    ...После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (4:2) «Манчестер Сити» ...
    ... - У нас есть домашняя победа со счетом 5:3...

    Это как??? 4:2 или 5:3???)
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