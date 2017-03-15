Жуниор МОРАЕС: «Трудно комментировать игру Звезда - Динамо»

Форвард «Динамо» Жуниор Мораес, ушедший в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал о впечатлениях от Китая, матче «бело-синих» против «Звезды» и почему не дебютировал в матче против «Шанхай Шэньхуа».
— Мне очень нравится в Китае. Эта страна стала поистине приятным сюрпризом для меня. Команда находится в хорошей форме и работать под руководством Фабио Каннаваро — это честь для меня. У клуба хороший потенциал, и президент не жалеет средств на его развитие.
— Кто тебе помогает с адаптацией?
— У нас дружная команда. Можно сказать, что все помогают. Здесь очень тепло меня приняли, что особенно радует. Но бо́льшую часть времени я провожу с Пато.
— Ожидал, что можешь дебютировать против «Шанхай Шэньхуа»?
— Я не смог принять участие в этом матче, потому что провел только три тренировки с новой командой. К тому же, у нас пять легионеров на три места.
— Какие впечатления от матча «Звезда» — «Динамо»?
— Трудно комментировать. Результат очень разочаровал.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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