На матче Хорватия - Украина ожидается аншлаг

Как сообщил прессе ответственный за распространение билетов на поединки национальной сборной в Хорватском футбольном союзе Никша Мартинач, в Загребе наблюдается небывалый ажиотаж, который связан с предстоящим матчем отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина.

Вчера в полдень чиновник сообщил, что на трибуны Максимира уже реализовано 11 000 билетов, что является практически уникальным событием для хорватской столицы, учитывая, что встреча состоится через две недели.

«Естественно, на такое количество проданных билетов повлияла 50-проценnная скидка от ХФС, которая будет действовать в кассах стадиона до 18 марта, а в Интернете — до 19-го включительно. С 20 марта билеты будут продаваться без дисконта», — заявил Мартинач .