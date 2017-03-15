Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Рано говорить о борьбе за второе место»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин, который принадлежит «Шахтеру», поделился своими впечатлениями от матча с донецкой командой, в котором он участия не принимал из-за запрета «горняков» играть арендованным футболистам.

«Игру смотрел по телевизору. Как мне показалось, игра получилась очень интересной. Было много острых моментов у обеих команд. Конечно, немного расстроены, что не смогли взять очки в матче против „Шахтера“. Значит, на данный момент „Шахтер“ сильнее. Еще раз повторюсь, игра мне очень понравилась.

Я смотрел отрывок передачи „Великий футбол“ на канале „Футбол 1“, там эксперты в студии отмечали, что матч напоминал противостояние четырехлетней давности. Не владею информацией, сколько зрителей было на матче. Если людей было немало, то действительно можно проводить параллели с временами расцвета украинского футбола.

Что касается борьбы за второе место, то я считаю, что еще рано об этом говорить. Сейчас чемпионат разделился на шестерки, еще очень много игр впереди. Все еще может измениться в любую сторону. Сейчас что-то говорить еще рано. Конечно, если есть такой шанс, то почему не попробовать побороться? Но каких-то громких заявлений делать пока не стоит. Мы будем стараться брать по максимуму очков в своих играх, а в конце уже будем считать и подводить итоги», — подчеркнул Гречишкин.