Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Рано говорить о борьбе за второе место»

Хавбек луганской «Зари» поделился своими впечатлениями о матче против «Шахтера» (1:2)

  • 15.03.2017 11:55
  • 212 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Дмитрий Гречишкин
© ФК Заря. Дмитрий Гречишкин
Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин, который принадлежит «Шахтеру», поделился своими впечатлениями от матча с донецкой командой, в котором он участия не принимал из-за запрета «горняков» играть арендованным футболистам.
 
«Игру смотрел по телевизору. Как мне показалось, игра получилась очень интересной. Было много острых моментов у обеих команд. Конечно, немного расстроены, что не смогли взять очки в матче против „Шахтера“. Значит, на данный момент „Шахтер“ сильнее. Еще раз повторюсь, игра мне очень понравилась.
 
Я смотрел отрывок передачи „Великий футбол“ на канале „Футбол 1“, там эксперты в студии отмечали, что матч напоминал противостояние четырехлетней давности. Не владею информацией, сколько зрителей было на матче. Если людей было немало, то действительно можно проводить параллели с временами расцвета украинского футбола.
 
Что касается борьбы за второе место, то я считаю, что еще рано об этом говорить. Сейчас чемпионат разделился на шестерки, еще очень много игр впереди. Все еще может измениться в любую сторону. Сейчас что-то говорить еще рано. Конечно, если есть такой шанс, то почему не попробовать побороться? Но каких-то громких заявлений делать пока не стоит. Мы будем стараться брать по максимуму очков в своих играх, а в конце уже будем считать и подводить итоги», — подчеркнул Гречишкин.
 

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.