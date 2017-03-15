Атлетико Мадрид - Байер. Анонс

Вряд ли ожидал такого поворота в своей судьбе молодой наставник «Байера» Тайфун Коркут. Еще вчера он сидел без работы, смотрел Лигу чемпионов по телевизору после увольнения из «Кайзерслаутерна», а уже сегодня тренирует один из ведущих по потенциалу клубов Германии и дебютирует в качестве наставника «аптекарей» в самом престижном турнире Старого Света. Конечно, дебют мог бы быть и лучше, но не каждому тренеру суждено сыграть со своей командой в розыгрыше 1/8 финала Лиги чемпионов!

Роджер Шмидт, бывший наставник «Байера», своим шансом также воспользовался, однако в первом матче против «Атлетико» лишний раз показал, почему руководству Леверкузена стоит его уволить. В этом сезоне «аптекари» не напоминали самих себя, не показывали слаженной и стабильной игры, а в коллективе случился надлом, который и стал решающим показателем того, что Шмидта пора менять. Первый матч Коркута у руля клуба против «Вердера» в чемпионате (1:1) дал понять, что турецкому наставнику предстоит проделать огромный кусок работы, но уже по игре с «Атлетико» часть его трудов должна быть видна.





Команда Диего Симеоне в этом сезоне также не показывает весь свой потенциал, ведь в чемпионате Испании «матрасники» умудрились пропустить вперед даже «Севилью». На сегодняшний день «Атлетико» сохраняет минимальные шансы на то, чтобы войти в тройку лидеров чемпионата, ведь отставание от третьего места составляет 5 очков, не говоря уже о том, чтобы побороться за чемпионство. Тем не менее, шансы на победу в Лиге чемпионов у команды Симеоне в этом сезоне прекрасные, с учетом не самой хорошей формы «Барселоны» и проблем «Реала».

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»:

- Мы хотим показать хорошую игру, свой футбол. Я уверен, что ты должен биться за честь своего клуба в каждом матче, неважно о каком турнире идет речь. Завтрашний поединок - не исключение. Нам противостоит соперник, который умеет быстро контратаковать, умело переходит в наступление. Будет трудная игра. Думаю, она будет похожа на первый матч, когда соперник тоже создавал моменты. Камбэки возможны всегда. Не только потому, что это произошло в Барселоне.

Тайфун Коркут, главный тренер «Байера»:

- Наш соперник умеет терпеть и добиваться нужного результата. Мы же постараемся цепляться за предоставленные нам возможности. У нас будет 90 минут на то, чтобы попытаться исправить положение дел. Хотим изменить ход этого противостояния. Прекрасно понимаем ситуацию после первой игры. Фаворитами мы точно не являемся, но постараемся еще выравнять наше положение в противостоянии с «Атлетико». Пусть даже за наших соперников говорит богатый опыт выступлений на таком уровне. Я верю в своих футболистов.

Максим ГРОЗНЫЙ