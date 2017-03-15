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Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас есть проблемы с крайними защитниками»

Наставник сборной Украины - о комплектации главной команды страны перед матчем с Хорватией

  • 15.03.2017 11:16
  • 336 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины прокомментировал грядущий поединок против Хорватии в Квалификации ЧМ-2018.
 
- От Хорватии ждут только победы, это тоже определенное давление. У Анте Чачича замечательный подбор игроков, на многих позициях высокая конкуренция. Для нас плюс, что не будет играть Перишич, но хорваты имеют, кем его заменить. Они играют в 4 защитника. Возможно, в игре против нас будут использовать двух своих главных нападающих - Калинича, а также Манждукича, который сыграет слева. Этот состав опытный, они провели достаточно удачный ЕВРО-2016. Но игра будет сложной для обеих команд.
 
У нас есть проблемы с крайними защитниками. Соболь дисквалифицирован, его на сборах не будет. Богдан Бутко потерял место в основе «Шахтера», на его позиции играет Дарио Срна. Все позиции требуют анализа и принятия взвешенного решения по каждому игроку.
 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    torgrim
    online
      torgrim, 15.03.2017 11:36
    0
    Андрей Николаевич, выбирайте между Кадаром и Антунешом! Ширинкин еще супер!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 15.03.2017 11:43
    0
    Чому тоді не визвати Костевича?! Який у Леху є основим і не замінним гравцем,якого не раз визначали як одного з кращих гравців матчу, +Лех у 6 матчах здобув 6 перемог ,забивши 17 мячів,а пропустив всього 1, також заслуга крайньогоЗахисника Костевича.
    Рахунки з якими перемагав Лех: 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 1-0, 4-1.
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