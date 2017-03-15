Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас есть проблемы с крайними защитниками»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал грядущий поединок против Хорватии в Квалификации ЧМ-2018.

- От Хорватии ждут только победы, это тоже определенное давление. У Анте Чачича замечательный подбор игроков, на многих позициях высокая конкуренция. Для нас плюс, что не будет играть Перишич, но хорваты имеют, кем его заменить. Они играют в 4 защитника. Возможно, в игре против нас будут использовать двух своих главных нападающих - Калинича, а также Манждукича, который сыграет слева. Этот состав опытный, они провели достаточно удачный ЕВРО-2016. Но игра будет сложной для обеих команд.

У нас есть проблемы с крайними защитниками. Соболь дисквалифицирован, его на сборах не будет. Богдан Бутко потерял место в основе «Шахтера», на его позиции играет Дарио Срна. Все позиции требуют анализа и принятия взвешенного решения по каждому игроку.